Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης σε αγροτοδασική έκταση στην Παλαιόπολη Άνδρου.

Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 17 πυροσβέστες, συμπεριλαμβανομένης μιας ομάδας πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, που μεταβαίνει με ελικόπτερο του Πυροσβεστικού Σώματος.

Παράλληλα, επιχειρούν 5 οχήματα, εθελοντές και 2 αεροσκάφη. Συνδρομή παρέχουν και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

