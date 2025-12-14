Λογαριασμός
Συνελήφθη 59χρονος οδηγός που απείλησε με τσεκούρι άλλο οδηγό στην Αργυρούπολη

Στο δωμάτιο του ξενοδοχείου του βρέθηκαν επίσης ένα σκεπάρνι, ένα αεροβόλο πιστόλι, 1.500 σφαίρες, ένα μαχαίρι μπρελόκ, καθώς και 52 γραμμάρια κάνναβης

Τσεκούρι

Αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. συνέλαβαν το πρωί του Σαββάτου στην περιοχή της Αργυρούπολης, έναν 59χρονο οδηγό, ο οποίος απείλησε με τσεκούρι άλλο οδηγό μετά από διένεξη. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ελληνικού - Αργυρούπολης για παράβαση των νόμων περί όπλων και περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ το πρωί του Σαββάτου ο 59χρονος οδηγός, κατόπιν διένεξης σε άλλο οδηγό στη συμβολή των Λεωφόρων Αλίμου και Βουλιαγμένης, τον απείλησε επιδεικνύοντας του τσεκούρι και αποχώρησε.

'Αμεσα αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ κατόπιν ενημέρωσης του Κέντρου 'Αμεσης Δράσης κατευθύνθηκαν προς το σημείο όπου σε κοντινή απόσταση εντόπισαν τον 59χρονο και τον συνέλαβαν.

Κατόπιν σε έρευνα του οχήματος του και σε δωμάτιο ξενοδοχείου που διαμένει βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:

• τσεκούρι,

• σκεπάρνι,

• αεροβόλο πιστόλι,

• 52 γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης,

• μαχαίρι-μπρελόκ,

• 1500 σφαίρες και 10 αμπούλες αεροβόλου πιστολιού και

• τρίφτης ναρκωτικών ουσιών.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

TAGS: Αργυρούπολη σύλληψη τσεκούρι ομάδα ΔΙΑΣ
