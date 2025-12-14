«Η άρνηση των αγροτών να ανταποκριθούν στο κάλεσμα του πρωθυπουργού για θεσμικό διάλογο συνιστά μια πρωτόγνωρη και ιδιαίτερα ανησυχητική στάση, που δεν υπηρετεί ούτε τα συμφέροντα του πρωτογενούς τομέα, ούτε το δημόσιο συμφέρον».

Το παραπάνω υπογράμμισε σε δήλωσή του ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Γιάννης Μπρατάκος.

Επίσης πρόσθεσε: «Σε μια δημοκρατική πολιτεία ο διάλογος αποτελεί το βασικό εργαλείο επίλυσης διαφορών και αναζήτησης λύσεων. Η συνειδητή αποχή από αυτόν, ειδικά όταν υπάρχει ανοιχτή πρόσκληση στο ανώτατο κυβερνητικό επίπεδο, οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια σε αδιέξοδο και εντείνει την κοινωνική ένταση.

Την ίδια στιγμή, οι κινητοποιήσεις που εξελίσσονται με τρόπο που παραλύει το εθνικό οδικό δίκτυο και παρεμποδίζει τη λειτουργία λιμενικών και αεροπορικών υποδομών, καταπατούν το θεμελιώδες δικαίωμα των πολιτών και των επιχειρήσεων στην ελεύθερη μετακίνηση και πλήττουν άμεσα την οικονομία, την εφοδιαστική αλυσίδα και την αξιοπιστία της χώρας.

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών καλεί, έστω και την ύστατη ώρα, τους εκπροσώπους των αγροτών να αναθεωρήσουν τη στάση τους και να προσέλθουν στον διάλογο. Τα προβλήματα δεν λύνονται με την άρνηση, ούτε με την ομηρία της κοινωνίας και της οικονομίας. Λύνονται μόνο με σοβαρότητα, τεκμηρίωση και συνεννόηση.

Ο διάλογος δεν είναι επιλογή. Είναι ευθύνη».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

