Η ΕΛ.ΑΣ για σχυρισμούς περί μη ανταπόκρισης στην γυναικοκτονία στην Αμφιλοχία

Απάντηση σε δημοσιεύματα που αναπαράγονται στον ηλεκτρονικό Τύπο και κάνουν λόγο για μη ανταπόκριση αστυνομικών σε τηλεφωνικές κλήσεις της 42χρονης και συγγενικών της προσώπων, πριν να δολοφονηθεί από τον εν διαστάσει σύζυγό της στην Αμφιλοχία, δίνει με σχετική ανακοίνωσή της η ΕΛΑΣ.

Οπως αναφέρει, το θύμα κάλεσε στο οικείο Αστυνομικό Τμήμα αναφέροντας κίνδυνο της ζωής της από τον εν διαστάσει σύζυγό της, ενώ διέκοψε την κλήση χωρίς να δώσει στοιχεία επικοινωνίας και διαμονής, παρά μόνο το ονοματεπώνυμό της.

Αστυνομικοί αναζήτησαν στα ψηφιακά αρχεία ταυτοτήτων και σε αρχεία δικογραφιών περαιτέρω στοιχεία για την καλούσα, εντοπίζοντας το τηλέφωνο επικοινωνίας και τη διεύθυνση κατοικίας της.

Άμεσα, πλήρωμα περιπολικού κινήθηκε προς την κατοικία της, ενώ ταυτόχρονα πραγματοποιούσε επανειλημμένες κλήσεις, προκειμένου να λάβουν περαιτέρω πληροφορίες και οδηγίες, ωστόσο ουδείς ανταποκρίθηκε.

Μέσα σε λίγα λεπτά, οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, όπου εντόπισαν το θύμα και το σύζυγό της θανάσιμα τραυματισμένους.

Παράλληλα, από τα αρχεία κλήσεων της Διεύθυνσης Αστυνομίας, δεν προκύπτει κλήση από το συγγενικό και φιλικό περιβάλλον του θύματος προς το οικείο Αστυνομικό Τμήμα ή την Άμεση Δράση, για αναφορά του περιστατικού.

Οποιαδήποτε κλήση πραγματοποιήθηκε αφορά σε χρόνο μεταγενέστερο των θανάσιμων τραυματισμών και ενώ αστυνομικοί είχαν ήδη προστρέξει στο σημείο.

