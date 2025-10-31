Ακατέργαστη κάνναβη υδροπονικής καλλιέργειας (SKUNK), βάρους 18 κιλών και 800 γραμμαρίων επιχείρησε να εισάγει στη χώρα μας ένας 28χρονος βουλγαρικής υπηκοότητας, ο οποίος συνελήφθη στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος» προχτές το απόγευμα, την ώρα που αφίχθη αεροπορικώς από την Μπανγκόκ της Ταϊλάνδης, μέσω Ντουμπάι.

Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, ο 28χρονος, ο οποίος θεωρείται μέλος διεθνικής εγκληματικής ομάδας, εντοπίστηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Αερολιμένα στον χώρο αφίξεων αεροδρομίου στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων για την αποτροπή εισαγωγής ναρκωτικών ουσιών στην Ελλάδα, κατόπιν εξακριβώσεων, διασταυρώσεων, ανάλυσης στοιχείων και δημιουργίας προφίλ (profiling).

Σε έλεγχο που του έγινε, βρέθηκε να κατέχει με σκοπό την περαιτέρω διακίνηση, 36 νάιλον συσκευασίες, που περιείχαν την ακατέργαστη κάνναβη υδροπονικής καλλιέργειας (skunk), συνολικού μικτού βάρους 18,8 τις οποίες είχε αποκρύψει εντός της αποσκευής του.

Επιπλέον, κατασχέθηκε μία συσκευή κινητής τηλεφωνίας.

Ο συλληφθείς, οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Πηγή: skai.gr

