Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ
Κακοκαιρία

Μεγάλη πλημμύρα σημειώθηκε στους Αμπελόκηπους, με τα αυτοκίνητα να «χάνονται» κάτω από το νερό, όπως φαόνεται στα βίντεο.

Ειδικότερα, η κακοκαιρία Atena, χτύπησε την Αττική και στους Αμπελόκηπους άνοιξαν οι ουρανοί με το νερό να μην υπολογίζει τίποτα στο πέρασμά του. Αυτοκίνητα, κάδοι απορριμάτων και μηχανάκια βρέθηκαν κάτω από το νερό.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: κακοκαιρία Αμπελόκηποι
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
1 0 Bookmark