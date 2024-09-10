Μεγάλη πλημμύρα σημειώθηκε στους Αμπελόκηπους, με τα αυτοκίνητα να «χάνονται» κάτω από το νερό, όπως φαόνεται στα βίντεο.
Ειδικότερα, η κακοκαιρία Atena, χτύπησε την Αττική και στους Αμπελόκηπους άνοιξαν οι ουρανοί με το νερό να μην υπολογίζει τίποτα στο πέρασμά του. Αυτοκίνητα, κάδοι απορριμάτων και μηχανάκια βρέθηκαν κάτω από το νερό.
