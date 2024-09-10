Κύκλωμα εκβιαστών στη Μύκονο: Θύμα μιλά στον ΣΚΑΪ - Δείτε βίντεο

Φόβος και τρόμος είχε γίνει για τους καταστηματάρχες στη Μύκονο το κύκλωμα εκβιαστών που με απειλές απαιτούσε χρήματα για προστασία. Ένα από τα θύματα τους περιγράφει στον ΣΚΑΪ τους τρόπους που χρησιμοποιούσαν για να την αναγκάσουν να τους δίνει κάθε μήνα μεγάλα χρηματικά ποσά, προκειμένου να μην κάνουν κακό στην οικογένειά της.

Η ιδιοκτήτρια καταστήματος-θύμα του εκβιασμού δήλωσε: «Το ψυχολογικό τρεις μήνες τώρα είναι πολύ βαρύ. Το να κοιμάσαι με τον φόβο ή να μην έχεις τα λεφτά να τους δώσεις ή να πρέπει να στερήσεις κάτι από τα παιδιά σου, είναι λίγοι βαρύ»

Και προσθέτει: «Σου λένε ότι δεν έχεις άλλη λύση. Όταν έχεις παιδιά, όταν έχεις ένα σπίτι, όταν κυκλοφορείς στον δρόμο. Δεν νομίζω ότι κάποιος νοήμων άνθρωπος μπορεί να τα βάλει με αυτούς τους ανθρώπους»

Προσέγγισαν τον σύζυγό της μέσα στο ίδιο τους το κατάστημα τον Ιούνιο και ζήτησαν αρχικά 5.000 ευρώ για ολόκληρη τη σεζόν. Μετά από διαπραγματεύσεις δέχτηκαν να πέσει το ποσό στις 2.500 ευρώ.

Σύμφωνα με την ίδια: «[Στο σύζυγό μου είπαν] ότι είναι και αυτό μια δουλειά πρέπει να καταλάβετε ότι χρειάζεστε προστασία, ότι όλα τα μαγαζιά έχουν προστασία, εσείς γιατί όχι; Ερχόντουσαν κάθε τέλος του μήνα και εισέπρατταν το ποσό που είχε συμφωνηθεί.

Πώς πιάστηκε ο αρχηγός του κυκλώματος «Τόνι»

Οι αρχές ενημερώθηκαν για τη δράση του κυκλώματος στη Μύκονο και τα Νότια Προάστια από έναν ανώνυμο πληροφοριοδότη.

Πληροφοριοδότης: «Ο Τόνι έχει κατέβει στη Μύκονο και πάει με φουσκωτούς στα μαγαζιά και παίρνει προστασία».

Οι αστυνομικοί παρίσταναν τους πελάτες στα καταστήματα που εκβίαζαν προκειμένου να τους συλλάβουν τη στιγμή που θα παραλάμβαναν τα χρήματα.

Η ιδιοκτήτρια καταστήματος-θύμα του εκβιασμού ανέφερε: «Όταν είδαμε μετά τους ανθρώπους του τμήματος εκβιαστών από την Αθήνα, εγώ τους είχα σερβίρει πάρα πολλές φορές τον καφέ τους. Είχαν έρθει στα μαγαζιά στην πλατεία και παρακολουθούσαν καιρό. Τους έπιασαν επ'αυτοφώρω που εμείς δίναμε τα λεφτά».

Δύο από τα μέλη του κυκλώματος ο φερόμενος ως αρχηγός της συμμορίας επονομαζόμενος ως Τόνι και ένας 42χρονος πήραν τον δρόμο για τη φυλακή. Οι κατηγορούμενοι είναι γνωστοί στις αρχές καθώς τις έχουν απασχολήσει στο παρελθόν για άλλες κατηγορίες εκβιασμού.

Δεν σταμάτησαν οι απειλές μετά τη σύλληψη των δύο δραστών

Η ιδιοκτήτρια καταστήματος-θύμα του εκβιασμού κατέθεσε:«Μετά από μία ημέρα από τη σύλληψη, με πήρε μια κυρία και μου είπε να πάμε να αποσύρουμε τη μήνυση και θα μας φέρουν τα λεφτά στο μαγαζί»

Πηγή: skai.gr

