Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής στο Μενίδι με θύμα έναν οδηγό μηχανής.

Συγκεκριμένα, ο οδηγός της για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, έχασε τον έλεγχο της μηχανής του και έπεσε πάνω σε σταθμευμένο όχημα στην οδό Πάρνηθος.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ και διασώστες με ένα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ οι οποίοι διαπίστωσαν τον θάνατο του νεαρού μοτοσικλετιστή.

Πηγή: skai.gr

