Χωρίς ταξί η Αθήνα μέχρι τις 6 το πρωί της Παρασκευής

Απεργιακές κινητοποιήσεις από τις 06:00 το πρωί της Τετάρτης έως τις 06:00 το πρωί της Παρασκευής εξήγγειλαν οι επαγγελματίες αυτοκινητιστές ταξί, σύμφωνα με ανακοίνωση του Συνδικάτου Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ).

«O Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών κ. Κώστας Κυρανάκης επιμένει να αρνείται να κάνει διάλογο με το προεδρείο του ΣΑΤΑ παρότι αποστέλλουμε καθημερινά αιτήματα για συνάντηση μαζί του, αντιθέτως έχει επιλέξει να συνομιλεί μόνο με τους “ήπιους” συνδικαλιστές της ΠΟΕΙΑΤΑ.]», αναφέρει σε ανακοίνωσή το ΣΑΤΑ και προσθέτει:

«Το πρώτο πράγμα που έκανε ήταν να δηλώσει ότι ακυρώνει την απόφαση για διέλευση των έμφορτων ταξί στις ειδικές λωρίδες κυκλοφορίας. Το δεύτερο ήταν να πει ότι σκέφτεται να εφαρμόσει το καταστροφικό για το Ταξί “Σουηδικό μοντέλο”. Το τρίτο ήταν να χρησιμοποιήσει το Ταξί για την επιδότηση χρήσης αλκοόλ θέλοντας να αποπροσανατολίσει την κοινή γνώμη από τα πραγματικά προβλήματα του κλάδου δημιουργώντας συνθήκες κοινωνικού αυτοματισμού. Το πολυαναμενόμενο “ερανιστικό νομοσχέδιο” που διευθετεί κάποιες ανορθογραφίες του παρελθόντος ο κ. Κυρανάκης το έχει βάλει στο συρτάρι. Η Ομοσπονδία αρνείται να συνεργαστεί με το ΣΑΤΑ για την λύση των προβλημάτων των Ταξί της Αθήνας. Υπουργείο και Ομοσπονδία θέλουν να αποφασίσουν για εμάς, χωρίς εμάς. Τι άλλο περιέχει η κρυφή ατζέντα Κυρανάκη; Οι θέσεις μας είναι ξεκάθαρες και αδιαπραγμάτευτες. Δεν χαρίζουμε μεταφορικό έργο που ανήκει στο ταξί, δεν διαπραγματευόμαστε την επαγγελματική μας υπόσταση.Δεν είναι τυχαία η εγκατάσταση παράνομης πιάτσας της Uber δίπλα στη νόμιμη πιάτσα των Ταξί στο Δ.Α.Α. “ Ελ. Βενιζέλος” ένα μήνα μετά την ανάληψη των καθηκόντων του κ. Κυρανάκη. Η ΑΠΕΡΓΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΣΧΑΤΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΜΑΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟΝ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ ΥΠΟΥΡΓΟ.

Ζητάμε άρση της υποχρεωτικότητας ταξινόμησης νέων αυτοκινήτων Ταξί μόνο μηδενικών ρύπων από την 1/1/2026. Θέλουμε απάντηση από την Κυβέρνηση, γιατί αφήνει παράνομες εφαρμογές (application) που χρησιμοποιούν είτε E.Δ.Χ. Ταξί, είτε Ε.Ι.Χ. να μην πληρώνουν κανένα φόρο, να βγάζουν τα χρήματα τους στο εξωτερικό, αφήνοντας στους νόμιμους επαγγελματίες αυτοκινητιστές Ταξί μόνο φορολογικά βάρη. Ζητάμε ξεκάθαρο και χωρίς γκρίζες ζώνες διαχωρισμό των υπηρεσιών που παρέχει το Ταξί και το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο με οδηγό. Αστική μεταφορά κάνουν μόνο τα ταξί. Με το ταξί ο επιβάτης κάνει αστική μεταφορά. Με το Ε.Ι.Χ. αγοράζει χρόνο για την μετακίνησή του. Η μεταφορά από ένα σημείο Α προς ένα σημείο Β είναι έργο που ανήκει στο ταξί.Αυστηρότερες ποινές και ελέγχους για την πειρατεία. Θέλουμε σωστή εφαρμογή της ψηφιακής πλατφόρμας για τις συμβάσεις των Ε.Ι.Χ. και δημιουργία μητρώου για τα ενοικιαζόμενα με οδηγό.Νομοθετική ρύθμιση για το πιστοποιητικό του ποινικού μητρώου (Γενικής Χρήσης) για την ανανέωση της ειδικής άδειας.Επανεξέταση και ψηφιοποίηση των ειδικών αδειών και εισαγωγή τους στο GOV.GR WALLET. Άμεση εφαρμογή της απόφασης του υπουργείου Οικονομικών (Παπανάτσιου) για την είσπραξη του κομίστρου. Αύξηση κομίστρου αντίστοιχη της ποσοστιαίας αύξησης του κατώτατου μισθού, ο οποίος είναι η βάση του νέου φορολογικού συστήματος για τους ιδιοκτήτες ταξί.Κατάργηση των επίμαχων διατάξεων του νέου φορολογικού νόμου και άμεση εφαρμογή αφορολόγητου ορίου στις 12.000 ευρώ. Απαλλαγή ή μείωση ΦΠΑ για την αγορά επαγγελματικού αυτοκινήτου που ταξινομείται ως ΕΔΧ Ταξί. Μείωση ΕΦΚ ή επιδότηση καυσίμου για τον επαγγελματία αυτοκινητιστή Ταξί σε μόνιμη βάση.Μείωση του ΦΠΑ στο κόμιστρο των Ταξί. Ο αγώνας μας είναι και ενάντια στην ακρίβεια και του κόστους ζωής που καταπνίγει το εισόδημα μας.ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ Η ΚΟΡΟΙΔΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΖΗΤΑΜΕ ΑΜΕΣΑ ΛΥΣΕΙΣ.»

