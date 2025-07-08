Ένας στους έξι οδηγούς και επιβάτες δικύκλων βρέθηκαν χωρίς κράνος, κατά την πρώτη εβδομάδα της εκστρατείας «Μηδενικής ανοχής στη μη χρήση κράνους», που ξεκίνησαν η Τροχαία και οι άλλες αστυνομικές υπηρεσίες με αφορμή το νέο ΚΟΚ, με εντατικούς ελέγχους, αλλά και πλήθος ενημερωτικών δράσεων, σε όλη την Ελλάδα.

Οι έλεγχοι αφορούσαν κυρίως οδηγούς και επιβάτες δικύκλων, διανομείς (ντελίβερι) αλλά και τους χρήστες ηλεκτρικών πατινιών (Ελαφρών Προσωπικών Ηλεκτρικών Οχημάτων- Ε.Π.Η.Ο.).

Όπως ανακοινώθηκε από το Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ., σε εφαρμογή ειδικού επιχειρησιακού σχεδίου της Τροχαίας, με συγκεκριμένες κατευθύνσεις, την εβδομάδα που πέρασε πραγματοποιήθηκαν πανελλαδικά, 25.817 έλεγχοι, στο πλαίσιο των οποίων βεβαιώθηκαν 3.378 παραβάσεις σε οδηγούς (από τις οποίες 249 σε εργαζόμενους σε υπηρεσίες διανομής), καθώς και 581 παραβάσεις σε επιβάτες.

Ενδεικτικά, μεταξύ των παραβάσεων, οι 3.202 αφορούσαν οδηγούς δίκυκλων (από τους οποίους 245 διανομείς), 558 επιβάτες δίκυκλων, 124 οδηγούς Ε.Π.Η.Ο. και 49 οδηγούς οχημάτων ATV («γουρούνες»).

«Πρωταθλήτρια», στις παραβάσεις αναδείχτηκε, φυσικά, η Αττική με δεύτερη την περιφέρεια νοτίου Αιγαίου, (δηλαδή Κυκλάδες και Δωδεκάνησα), και ακολουθούν κατά σειρά με μικρή διαφορά μεταξύ τους, η Κρήτη, τα Ιόνια νησιά, η Δυτική Ελλάδα και η Θεσσαλονίκη.

Πιο αναλυτικά, ανά περιφέρεια, βεβαιώθηκαν οι παρακάτω παραβάσεις:

-1.287- στην Αττική,

-374- στο Νότιο Αιγαίο,

-360- στην Κρήτη,

-342- στα Ιόνια Νησιά,

-313- στη Δυτική Ελλάδα,

-302- στη Θεσσαλονίκη,

-206- στην Ήπειρο,

-193- στην Πελοπόννησο,

-150- στη Θεσσαλία,

-127- στην Κεντρική Μακεδονία,

-108- στο Βόρειο Αιγαίο,

-93- στη Στερεά Ελλάδα,

-92- στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και

-12- στη Δυτική Μακεδονία.

Από το Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ. υπογραμμίζεται ότι με τη θέσπιση του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 5209/2025), η Πολιτεία δίνει σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής απέναντι στη μη χρήση κράνους, μέσω της αυστηροποίησης των ποινών, ως εξής:

• -350- ευρώ πρόστιμο και αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδήγησης για -30- ημέρες για τον οδηγό δικύκλων (Οι ίδιες κυρώσεις ισχύουν και για τον οδηγό που δεν μεριμνά για την ασφάλεια του επιβάτη).

• -350- ευρώ πρόστιμο για τον επιβάτη δικύκλων.

• -30- ευρώ πρόστιμο για τον οδηγό Ε.Π.Η.Ο.

Από την αστυνομία σημειώνεται ότι ο σκοπός της εκστρατείας δεν είναι εισπρακτικός, αλλά η καθολική αποδοχή της υποχρέωσης των οδηγών και επιβατών να φορούν πιστοποιημένο κράνος, ως βασικό μέσο προφύλαξης της ζωής τους.

Για τον λόγο αυτό, πέραν των αυστηρών ελέγχων, υλοποιούνται ήδη δράσεις πρόληψης και ευαισθητοποίησης, σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση και με την αρωγή ιδιωτών και επαγγελματιών, όπως σε Αγρίνιο, Αλόννησο και Τρίκαλα Θεσσαλίας, όπου αστυνομικοί διένειμαν προστατευτικά κράνη σε μοτοσικλετιστές.

Στην ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. επισημαίνεται επίσης ότι:

«Η Ελληνική Αστυνομία θα συνεχίσει να βρίσκεται καθημερινά στους δρόμους, με ισχυρή παρουσία, προκειμένου να διασφαλίσει την καθολική εφαρμογή της υποχρεωτικής χρήσης κράνους και να εδραιωθεί μια πιο υπεύθυνη οδηγική συμπεριφορά.

Το κράνος δεν είναι απλώς αξεσουάρ - είναι ευθύνη που σώζει ζωές».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.