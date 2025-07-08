Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες των μεταναστών που φτάνουν στην Κρήτη, σε μία περίοδο έξαρσης των μεταναστευτικών ροών. «Είχαμε μείνει χωρίς φαγητό, χωρίς νερό, χωρίς φάρμακα στο Σουδάν», εξομολογείται στην κάμερα του ΣΚΑΪ και στη δημοσιογράφο Μαίρη Σκανδάλη, η Χάλα, μετανάστρια από το Σουδάν.

Η Χάλα δεν αφήνει λεπτό από την αγκαλιά της την κόρη της Μαλίκα. Πλήρωσαν αδρά για να εγκαταλείψουν το Σουδάν και να ανοίξουν πανιά για ένα καλύτερο μέλλον.

«Θα πάμε σε άλλη χώρα στην Ευρώπη. Έχουμε σκεφτεί να πάμε στη Γαλλία, στην Αγγλία και τη Γερμανία», προσθέτει η Χάλα, η οποία βρίσκεται από το πρωί μαζί με εκατοντάδες άλλους μετανάστες στον πρώην εκθεσιακό χώρο Χανίων.

Η Ρασίντα, επίσης, μετανάστρια από το Σουδάν, αφηγείται τη δική της ιστορία καταθέτοντας τους λόγους για τους οποίους εγκατέλειψε τη χώρα της.

«Ο άνδρας μου πέθανε στο Σουδάν.Με άφησε πίσω μαζί με τα τρία μας παιδιά και εγώ ήρθα εδώ με την αδερφή μου», είπε η Ρασίντα η οποία έφυγε από τον εμφύλιο και προσπαθεί να σταθεί στα πόδια της.

