Νέο ΔΣ Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων – 1ος σε σταυρούς ο Ιωάννης Ηρειώτης

Πρώτο σε σταυρούς ανέδειξαν οι συνάδελφοί του τον δικηγόρο Ιωάννη Ηρειώτη κατά τις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Δ.Σ στην Ένωση Ελλήνων Ποινικολόγων.

Ο Ιωάννης Ηρειώτης έλαβε 193 ψήφους σε σύνολο 310 ψηφισάντων.

Εκλέγονται επίσης με βάση τα αποτελέσματα οι δικηγόροι:

Ηλίας Αναγνωστόπουλος με 186 ψήφους,

Αριστομένης Τζαννετής με 162 ψήφους,

Όλγα Τσόλκα με 156 ψήφους,

Ιωάννα Αναστασοπούλου με 154 ψήφους,

Σταύρος Τόγιας με 139 ψήφους,

Πανταζής Βρυνιώτης με 123 ψήφους,

Μαριαλένα Παπαχρήστου με 123 ψήφους,

Νικόλαος Βιτώρος με 99 ψήφους.

Πηγή: skai.gr

