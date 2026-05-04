Ολοκληρώθηκαν μετά τις 5 το απόγευμα οι απολογίες των τεσσάρων συλληφθέντων για την υπόθεση με τις τηλεφωνικές απάτες στα Χανιά, με τους συλληφθέντες να προσποιούνται υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ και λογιστές και να αποσπούν χρηματικά ποσά και κοσμήματα από ανυποψίαστα θύματα.

Η λεία από τις πράξεις τους αγγίζει τις 65.000 ευρώ.

Όπως αναφέρει το zarpanews, από τους τέσσερις που οδηγήθηκαν το πρωί ενώπιον του ανακριτή, οι δύο κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι ένας αφέθηκε ελεύθερος κι άλλος ένας αφέθηκε ελεύθερος αλλά κρατείται για άλλη υπόθεση.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο του ενός εκ των συλληφθέντων Γιώργο Φρατζεσκάκη, ο συγκεκριμένος αρνείται τις κατηγορίες, ενώ προκύπτει ότι δεν έχει σχέση με την κατηγορία και αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Ο ίδιος μάλιστα, δεν συνελήφθη αλλά παραδόθηκε στις αρχές.

Συγγενείς των κατηγορουμένων τόνισαν σε δηλώσεις τους πως οι κατηγορίες δεν ευσταθούν και πως οι συλληφθέντες κατηγορούνται άδικα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.