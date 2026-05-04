Ειδική εξόρμηση αστυνομικών των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο του Νομού Αττικής πραγματοποίησε η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής/Γ.Α.Δ.Α., στο πλαίσιο τροχονομικών δράσεων για την πρόληψη της οδήγησης Ελαφριών Προσωπικών Ηλεκτρικών Οχημάτων (Ε.Π.Η.Ο.) ή αλλιώς ηλεκτρικών πατινιών, χωρίς τη χρήση προστατευτικού κράνους και την οδήγηση υπό την επήρεια μέθης, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της.

Πιο συγκεκριμένα, διενεργήθηκαν 397 έλεγχοι σε οδικές αρτηρίες του λεκανοπεδίου του Νομού Αττικής από πρώτες πρωινές ώρες της 30 Απριλίου 2026 έως πρώτες πρωινές ώρες χθες (3-5-2026), όπου βεβαιώθηκαν 127 παραβάσεις για μη χρήση προστατευτικού κράνους και 8 για οδήγηση υπό την επήρεια μέθης από οδηγούς Ελαφριών Προσωπικών Ηλεκτρικών Οχημάτων (Ε.Π.Η.Ο.).

Όπως τονίζει η Τροχαία, οι έλεγχοι θα συνεχισθούν με αμείωτη ένταση.

Φωτογραφίες της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής/ΓΑΔΑ:

