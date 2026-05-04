Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Εξόρμηση της Τροχαίας για τα ηλεκτρικά πατίνια: 135 παραβάσεις για κράνος και αλκοόλ -μόνο-στην Αττική

Διενεργήθηκαν 397 έλεγχοι σε οδικές αρτηρίες του λεκανοπεδίου του Νομού Αττικής από πρώτες πρωινές ώρες της 30 Απριλίου έως τις 3 Μαΐου

Πατίνια

Ειδική εξόρμηση αστυνομικών των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο του Νομού Αττικής πραγματοποίησε η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής/Γ.Α.Δ.Α., στο πλαίσιο τροχονομικών δράσεων για την πρόληψη της οδήγησης Ελαφριών Προσωπικών Ηλεκτρικών Οχημάτων (Ε.Π.Η.Ο.) ή αλλιώς ηλεκτρικών πατινιών, χωρίς τη χρήση προστατευτικού κράνους και την οδήγηση υπό την επήρεια μέθης, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της.

Πιο συγκεκριμένα, διενεργήθηκαν 397 έλεγχοι σε οδικές αρτηρίες του λεκανοπεδίου του Νομού Αττικής από πρώτες πρωινές ώρες της 30 Απριλίου 2026 έως πρώτες πρωινές ώρες χθες (3-5-2026),  όπου βεβαιώθηκαν 127 παραβάσεις για μη χρήση προστατευτικού κράνους και 8 για οδήγηση υπό την επήρεια μέθης από οδηγούς Ελαφριών Προσωπικών Ηλεκτρικών Οχημάτων (Ε.Π.Η.Ο.).

Όπως τονίζει η Τροχαία, οι έλεγχοι θα συνεχισθούν με αμείωτη ένταση.

Φωτογραφίες της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής/ΓΑΔΑ:

πατίνια

πατίνια

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: τροχαία Ηλεκτρικά Πατίνια
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark