Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 50χρονος Βούλγαρος οδηγός νταλίκας κατηγορούμενος για εισαγωγή και διακίνηση υδροπονικής κάνναβης.

Συνελήφθη μετά από επιχείρηση του ελληνικού FBI με μισό τόνο υδροπονικής κάνναβης εντός των νόμιμων εμπορευμάτων.

Κατά την απολογία του, που διήρκεσε πάνω από 4 ώρες, υποστήριξε πως είναι αθώος και αγνοούσε την παρουσία ναρκωτικών στο εμπόρευμα.

Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την απολογία του στον ανακριτή Ηγουμενίτσας, ο 50χρονος Βούλγαρος οδηγός νταλίκας, ο οποίος κατηγορείται για εισαγωγή και διακίνηση στην ελληνική επικράτεια υδροπονικής κάνναβης.

Ο 50χρονος συνελήφθη, μετά από επιχείρηση του ελληνικού FBI, να μεταφέρει μεταξύ των νόμιμων εμπορευμάτων, και μισό τόνο υδροπονική κάνναβη

Κατά την απολογία του, που διήρκεσε περισσότερο από 4 ώρες, υποστήριξε πως είναι αθώος και ότι δεν γνώριζε πως μέσα το εμπόρευμα, υπήρχαν και ναρκωτικά.

Τις επόμενες ώρες αναμένεται να μεταφερθεί στις Φυλακές Σταυρακίου Ιωαννίνων.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

