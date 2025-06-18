Εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας διέπρατταν κλοπές με τη μέθοδο της απασχόλησης, σε διάφορες περιοχές της Αττικής, εξαρθρώθηκε από τη Διεύθυνση Αντιμετώπιση Οργανωμένου Εγκλήματος. Για την αποδόμηση της οργάνωσης, πραγματοποιήθηκε, πρωινές ώρες της Τρίτης, 17 Ιουνίου 2025, σε περιοχή της Δυτικής Αττικής και της Λέσβου, οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας, με τη συνδρομή των ειδικών επιχειρησιακών ομάδων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, καθώς και αστυνομικών της Ε.Κ.Α.Μ. και της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μυτιλήνης.

4 συλλήψεις

Συνολικά συνελήφθησαν κατόπιν σχετικών ενταλμάτων σύλληψης 4 μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και το αρχηγικό, οι οποίοι κατηγορούνται για σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας τελούν διακεκριμένες κλοπές, κατά συναυτουργία, κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα, με συνολικό όφελος άνω των 120.000 ευρώ, καθώς και για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Πώς δρούσαν

Όπως προέκυψε, οι κατηγορούμενοι, τουλάχιστον από τον Οκτώβριο του 2024, συνέστησαν δομημένη και με διαρκή δράση εγκληματική οργάνωση, με σκοπό τη διάπραξη διακεκριμένων κλοπών από οικίες, στην περιοχή της Αττικής.

Ως προς τον τρόπο δράσης τους (modus operandi), τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, έχοντας ως ορμητήριο τα Άνω Λιόσια, δρούσαν πάντοτε σε ομάδες τουλάχιστον -3- ατόμων, κυρίως πρωινές ή μεσημβρινές ώρες, κατά τις οποίες εντόπιζαν είτε ηλικιωμένους είτε άτομα εξασθενημένης διαύγειας που ανήκουν σε ευπαθείς και ευαίσθητες πληθυσμιακές ομάδες, τους ακολουθούσαν και τους ανέμεναν στην είσοδο της οικίας τους.

Ακολούθως, παρουσιάζονταν ψευδώς στα θύματά τους, ως τεχνικοί Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΔΕΔΔΗΕ, ΕΥΔΑΠ κ.ά.) ή συντηρητές ανελκυστήρων, αποκτώντας με αυτόν τον τρόπο πρόσβαση στις οικίες τους, ενώ στη συνέχεια αφαιρούσαν από το εσωτερικό αυτών χρηματικά ποσά, τιμαλφή και οτιδήποτε άλλο θα τους απέφερε κέρδος.

Παράλληλα, προέκυψε και ο ρόλος κάθε μέλους της οργάνωσης, οι οποίοι εναλλάσσονταν κατά περίπτωση, ως εξής:

31χρονος (αρχηγικό μέλος), είχε τον κεντρικό ρόλο στην οργάνωση, καθώς ήταν αυτός που αναλάμβανε την «πρώτη επαφή» με το θύμα για να αποκτήσει την εμπιστοσύνη του, προκειμένου να διευκολύνει το έργο των συνεργών του,

19χρονος και 36χρονος, ανέμεναν το έναυσμα του αρχηγικού μέλους και ήταν επιφορτισμένοι να εισέρχονται στην οικία του θύματος και αφού ερευνούσαν όλους τους χώρους αφαιρούσαν χρηματικά ποσά, καθώς και τιμαλφή αντικείμενα και,

26χρονος, ο οποίος παρείχε στην εγκληματική ομάδα το «επιχειρησιακό» όχημα, το οποίο χρησιμοποιούσαν για την προσέγγιση των στόχων τους αλλά και για τη διαφυγή τους.

Επισημαίνεται ότι στο πλαίσιο των ερευνών που διενεργήθηκαν σε οικίες και σε άλλους χώρους εντοπίστηκε αυτοτελής χώρος, εξοπλισμένος με μηχανήματα και εργαλεία, τον οποίο χρησιμοποιούσε ο 26χρονος, ως εργαστήριο τήξης χρυσού, επεξεργασίας και διαμόρφωσης νέων κοσμημάτων.

Από την οικονομική έρευνα που διενεργήθηκε, προέκυψε ότι τα μέλη της οργάνωσης επεδίωκαν και διέπρατταν νομιμοποίηση των εσόδων που αποκόμιζαν από το σύνολο των εγκληματικών τους πράξεων με τη μορφή της απόκτησης, κατοχής και χρήσης περιουσίας, εν γνώσει της εγκληματικής της προέλευσης, με τη μορφή της μετατροπής της περιουσίας με σκοπό τη συγκάλυψη της παράνομης προέλευσης της αλλά και με τη μορφή της χρήσης του χρηματοπιστωτικού τομέα.

Μάλιστα, στην πλειοψηφία τους ήταν άεργοι ή περιστασιακά απασχολούμενοι, με τα εισοδήματά τους να μην επαρκούν για την κάλυψη του τρόπου ζωής τους και των υπέρογκων συναλλαγών, αγορών ή επενδύσεων που πραγματοποιούσαν.

Συνολικά από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-12.540- ευρώ και -229- δολάρια Αμερικής,

πλήθος κοσμημάτων και ρολογιών,

πλήθος κινητών τηλεφώνων και καρτών sim,

-8- υπολογιστές, laptop και tablet,

πλήθος καρτών sim,

-7- οχήματα, ως προϊόντα από την παράνομη δραστηριότητά της οργάνωσης,

εργαλεία, σύνεργα και μηχανήματα αργυροχρυσοχόου για την επεξεργασία και κατασκευή κοσμημάτων,

συλλεκτικά νομίσματα Βουλής των Ελλήνων,

πλήθος δελτίων τυχερών παιγνίων και

δελτία μεταφοράς χρημάτων.

Πάνω από 1.000.000 ευρώ ο τζίρος

Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιασθεί -7- περιπτώσεις κλοπών που έχουν λάβει χώρα κυρίως σε περιοχές της Νοτιοανατολικής Αττικής, ανάμεσα στις οποίες βρίσκεται και μία περίπτωση κλοπής που έγινε τον Ιανουάριο του 2025, στην οποία οι κατηγορούμενοι αφαίρεσαν το χρηματικό ποσό των -800.000- ευρώ και κοσμήματα αξίας εκατό χιλιάδων -100.000- ευρώ.

Επισημαίνεται ότι, οι κατηγορούμενοι έχουν απασχολήσει κατ’ επανάληψη για παρόμοια αδικήματα στο παρελθόν, ενώ έχουν καταδικαστεί πολλές φορές και σε βάρος τους έχουν επιβληθεί περιοριστικά μέτρα.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για να διακριβωθεί το πλήρες εύρος της δράσης τους.

Με αφορμή τη σημερινή Ευρωπαϊκή Ημέρα Δράσης για τις διαρρήξεις οικιών, υπενθυμίζεται ότι συμβουλές για την αποφυγή κλοπών από οικίες υπάρχουν στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας στον ακόλουθο σύνδεσμο https://www.astynomia.gr/odigos-tou-politi/chrisimes-symvoules/klopi-listeia/ ή στη σελίδα του Ευρωπαϊκού Δικτύου Πρόληψης του Εγκλήματος στο https://www.eucpn.org/

