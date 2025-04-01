Έγκλειστος στις φυλακές ταυτοποιήθηκε για συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα, η οποία διέπραττε διαρρήξεις σε σπίτια και επιχειρήσεις στη Θεσσαλονίκη, με τη «λεία» της να προσεγγίζει τις 50.000 ευρώ.

Όπως προέκυψε από την έρευνα που διεξήγαγαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, η συμμορία δρούσε τουλάχιστον από το Δεκέμβριο του 2023 έως τον Απρίλιο του επόμενου έτους, διάστημα κατά το οποίο τα μέλη της φαίνεται πως τέλεσαν εννέα διαρρήξεις και μία ληστρική κλοπή.

Είναι χαρακτηριστικό, σύμφωνα με τη δικογραφία που σχηματίστηκε, ότι επέλεγαν να «χτυπήσουν» σε σπίτια όταν απουσίαζαν οι ένοικοί τους, ή/και επιχειρήσεις που δεν λειτουργούσαν, ενώ με τη χρήση διαρρηκτικών εργαλείων παραβίαζαν τους «στόχους» τους, αφαιρώντας από το εσωτερικό χρηματικά ποσά, αντικείμενα, τιμαλφή και χρυσαφικά. Μάλιστα, χρησιμοποιούσαν «επιχειρησιακό» αυτοκίνητο, στο οποίο τοποθετούσαν κρατικές πινακίδες που είχαν κλέψει από άλλα οχήματα.

Το κατηγορούμενο ως μέλος της συμμορίας που ταυτοποιήθηκε βρίσκεται σε καθεστώς προφυλάκισης σε κατάστημα κράτησης της χώρας για παρόμοιες πράξεις. Η αστυνομική έρευνα για την ταυτοποίηση και των υπολοίπων μελών της οργάνωσης συνεχίζεται, ενώ η δικογραφία υποβλήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.