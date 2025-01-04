Βόλος: Εφιαλτικές ώρες για μητέρα και την 10χρονη κόρη της – Στη φυλακή ο σύζυγος

Εφιαλτικές ώρες έζησε μια γυναίκα και η 10χρονη κόρη της ανήμερα της Πρωτοχρονιάς, όταν ο σύζυγός της, αλβανικής καταγωγής, μπήκε παράνομα στην χώρα, πήγε σπίτι της, έσπασε τα τζάμια για να εισβάλλει από το παράθυρο και όταν δεν τα κατάφερε προκάλεσε ζημιές σε σταθμευμένα αυτοκίνητα.

Σύμφωνα με τα gegonota.news, o άντρας που συνελήφθη το βράδυ της Πρωτοχρονιάς βρέθηκε ενώπιον του Αυτόφωρου Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Βόλου την Πέμπτη, όπου ζήτησε προθεσμία προκειμένου να προσλάβει δικηγόρο. Ωστόσο, ο ίδιος εμφανίστηκε χθες στο δικαστήριο χωρίς δικηγόρο καθώς όπως ισχυρίστηκε ο συνήγορός τους βρισκόταν στην Λάρισα. Ζήτησε νέα αναβολή και το αίτημα απορρίφθηκε.

Σύμφωνα με την πρώην σύζυγό του, ο 45χρονος, το βράδυ της Πρωτοχρονιάς, πήγε στο σπίτι της έχοντας καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ και έσπασε τα τζάμια, τρομοκρατώντας την 10χρονη κόρη τους.

Όταν εκείνη του ζητούσε να φύγει ο κατηγορούμενος μπήκε στο αυτοκίνητό του και έπεσε πάνω σε δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα, προκαλώντας ζημιές.

Όταν εντοπίστηκε από τις αστυνομικές Αρχές, ο 45χρονος αντιστάθηκε της σύλληψης και αρνήθηκε να υποβληθεί σε έλεγχο αλκοτέστ.

Ο κατηγορούμενος χθες ζήτησε συγνώμη και παραδέχθηκε ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ πριν πάει στο σπίτι της πρωήν συζύγου του. Ακόμη, παραδέχθηκε πως είχε μπει στην χώρα παράνομα με τα πόδια, περίπου πριν 20 ημέρες. Ο λόγος για τον οποίο προκάλεσε τις ζημιές στο σπίτι της μητέρας του παιδιού του, όπως ισχυρίστηκε, ήταν γιατί ήθελε να γιορτάσει μαζί τους τα γενέθλια της κόρης τους, όμως εκείνη δεν τον άφηνε.

Το δικαστήριο έκρινε ένοχο τον 45χρονο για παράνομη είσοδο στην χώρα, ενδοοικογενειακή βία, βία κατά υπαλλήλων και άρνηση υποβολής σε έλεγχο αλκοτέστ, καταδικάζοντάς τον σε φυλάκιση 18 μηνών, χρηματική ποινή 3.700 ευρώ και αφαίρεση της άδειας κυκλοφορίας για δύο μήνες, με την έφεση να μην διατηρεί το ανασταλτικό της αποτέλεσμα.

