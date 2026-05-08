Σε ανάκληση της απόφασης έγκρισης μετάκλησης και απασχόλησης των δύο Αιγυπτίων που κατηγορούνται για τα περιστατικά στη Σύμη, προχώρησαν οι αρμόδιες υπηρεσίες, κατόπιν κατεπείγουσας έρευνας που ζήτησε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης.

Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, οι δύο αλλοδαποί χαρακτηρίστηκαν ως πρόσωπα επικίνδυνα για τη δημόσια τάξη και τη δημόσια ασφάλεια, με αποτέλεσμα να ανακληθεί η σχετική διοικητική πράξη που αφορούσε τη μετάκληση και την απασχόλησή τους στη χώρα.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι η διαδικασία κινήθηκε άμεσα, μετά τις πληροφορίες που προέκυψαν για την υπόθεση, ενώ υπογραμμίζουν ότι το υπουργείο προχωρά σε ελέγχους όπου κρίνεται αναγκαίο, με γνώμονα την προστασία της δημόσιας τάξης και ασφάλειας.

Πηγή: skai.gr

