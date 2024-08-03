Ένας 58χρονος άνεργος Γερμανός συνελήφθη στη Λέρο, από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος για κατοχή πλήθους φωτογραφιών και βίντεο σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, που προκάλεσαν τον σχηματισμό δικογραφίας κακουργηματικού χαρακτήρα σε βάρος του.

Ο κατηγορούμενος κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος καθώς είχε συλληφθεί και στο παρελθόν από στελέχη του τοπικού αστυνομικού τμήματος του νησιού, για απόπειρα ασέλγειας σε ανήλικο.

Οι αστυνομικοί, στην πρόσφατη περίπτωση, διαπίστωσαν ότι ο 58χρονος είχε έρθει σε επαφή με αλλοδαπό ανήλικο και του έστειλε φωτογραφίες σεξουαλικού περιεχομένου.

Στο μεταξύ, τα στελέχη της αρμόδιας υπηρεσίας, σχημάτισαν δικογραφίες τακτικής διαδικασίας, σε βάρος ενός 20χρονου φοιτητή και ενός 71χρονου συνταξιούχου, στην Κρήτη, οι οποίοι κατηγορούνται για πορνογραφία ανηλίκων, μέσω διαδικτύου. Κατείχαν και είχαν πρόσφορα για διαμοιρασμό ψηφιακά αρχεία με περιεχόμενο πορνογραφίας ανηλίκων.

Σε έρευνες που έγιναν παρουσία δικαστικών λειτουργών, στις οικίες των κατηγορούμενων σε Λέρο και Κρήτη, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 5 κινητά τηλέφωνα και 2 usb sticks.

Μάλιστα, από την επιτόπια ψηφιακή έρευνα στα κατασχεμένα πειστήρια από την οικία του 58χρονου, βρέθηκαν σε αυτά πλήθος φωτογραφιών και βίντεο σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων.

Ο 58χρονος στο παρελθόν είχε παραπεμφθεί στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Ρόδου για γενετήσια πράξη με ανήλικο που συμπλήρωσε τα 12 αλλά όχι τα 14 έτη, για πορνογραφία ανηλίκου που δεν έχει συμπληρώσει το 15ο έτος, για προσέλκυση παιδιού που δεν συμπλήρωσε τα 15 έτη για γενετήσιους λόγους και για προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας με χειρονομίες γενετήσιου χαρακτήρα, με προτάσεις που αφορούν γενετήσιες πράξεις και με επίδειξη των γεννητικών οργάνων κατά συρροή. Ο κατηγορούμενος συνελήφθη την 17η Δεκεμβρίου 2019 από αστυνομικούς του ΑΤ Λέρου.

Ειδικότερα, την 15.30 ώρα της 17ης Δεκεμβρίου 2019 καταγγέλθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Λέρου, από μια 48χρονη ημεδαπή, ότι ο αλλοδαπός τον μήνα Σεπτέμβριο είχε προσεγγίσει στον δρόμο τον ανήλικο γιο της και του πρότεινε να του δώσει το χρηματικό ποσό των 5 ευρώ προκειμένου να πραγματοποιήσουν γενετήσιες πράξεις.

Επιπλέον, ο ανήλικος ανέφερε στους αστυνομικούς, ότι το ίδιο έχει γίνει επανειλημμένες φορές και μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής «INSTAGRAM», στις οποίες ο δράστης του έστελνε φωτογραφίες ομόφυλων και ετερόφυλων ζευγαριών σε ερωτικές στιγμές ή του πρότεινε να προβούν σε γενετήσιες πράξεις έναντι αμοιβής.

Αστυνομικοί του Α.Τ. Λέρου, στο πλαίσιο της αστυνομικής προανάκρισης, την 17.30 ώρα της ιδίας ημέρας, διενήργησαν νομότυπη έρευνα, παρουσία δικαστικού εκπροσώπου στην οικία του δράστη, κατά την οποία διαπιστώθηκε ότι κατείχε υλικό παιδικής πορνογραφίας, το οποίο σύμφωνα με όσα ανέφερε προφορικά τόσο κατά την διάρκεια της έρευνας όσο και έπειτα στην απολογία του, επιδείκνυε στα ανήλικα θύματά του προκειμένου να τα προσελκύσει.

Επιπρόσθετα, ανέφερε ότι την περίοδο των ημερών του Πάσχα του έτους 2019, κατάφερε και έπεισε τον ανήλικο να συνερευθούν ερωτικά. Συγκεκριμένα, όπως είπε οδήγησε τον ανήλικο σε παραλία στην περιοχή Άλιντα και ενήργησε ερωτική πράξη εις βάρος του.

Κατά την κατ’ οίκον έρευνα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής, 8 κινητά τηλέφωνα, δύο κάρτες sim, δύο κάρτες μνήμης κινητού τηλεφώνου και μία φωτογραφική μηχανή.

Σε δύο κινητά τηλέφωνα βρέθηκαν φωτογραφίες με πορνογραφικό υλικό ενηλίκων και ανηλίκων, ενώ τα πειστήρια απεστάλησαν στην Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για τη διενέργεια σχετικής πραγματογνωμοσύνης.

Απολογούμενος αρνήθηκε κατηγορηματικά τα όσα του καταλογίζονται, ενώ προσέβαλε την προανακριτική του ομολογία ως άκυρη και ως προϊόν αστυνομικής βίας ισχυριζόμενος μεταξύ άλλων ότι του έγινε ηλεκτροσόκ στο ένα χέρι.

