Ηλεία: 44χρονος σκοτώθηκε σε τροχαίο – Πριν ένα μήνα είχε γίνει πατέρας

Μία ακόμη τραγωδία σημειώθηκε στην άσφαλτο, αυτή τη φορά το βράδυ της Παρασκευής, με θύμα έναν 44χρονο στην Ηλεία.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της εφημερίδας «Πατρίς», ο άτυχος άνδρας, τραυματίστηκε πολύ σοβαρά, όταν έχασε τον έλεγχο -κάτω από αδιευκρίνιστες ως ώρας συνθήκες- της μηχανής που οδηγούσε, και προσέκρουσε σε προπορευόμενο όχημα, στον επαρχιακό δρόμο Γαστούνης- Βαρθολομιού.

Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή με τον άτυχο άνδρα να εκτοξεύεται αρκετά μέτρα μακριά και να χτυπά σοβαρά σε όλο του το σώμα, με τα τραύματα στο κεφάλι του να ήταν εκείνα που του στοίχησαν τη ζωή του.

Ο 44χρονος μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας της περιοχής με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του, διακομίσθηκε στο νοσοκομείο του Πύργου, με τους γιατρούς να κάνουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να τον κρατήσουν στη ζωή, ενώ προχώρησαν και στη διασωλήνωσή σου.

Δυστυχώς όμως, δεν τα κατάφερε και κατέληξε, σκορπίζοντας απεριόριστη θλίψη στους δικούς του ανθρώπους αλλά και σε όλους όσοι τον γνώριζαν. Πριν από έναν μήνα μάλιστα η σύζυγός του έφερε στον κόσμο το δεύτερο παιδάκι τους.

Τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε αυτή η τραγωδία που στοίχισε τη ζωή στον άτυχο 44χρονο διενεργεί το Α.Τ. Πηνειού.

