Υπαρχιπυροσβέστης, πρώην και εν ενεργεία αστυνομικός και δύο ιδιώτες εμπλέκονται σε υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών που διερευνήθηκε από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας Βορείου Ελλάδος.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της έρευνας που πραγματοποιήθηκε, προέκυψε ότι ο υπαρχιπυροσβέστης και ο πρώην αστυνομικός είχαν ενωθεί, τουλάχιστον προ μηνός, με σκοπό τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και την αποκόμιση παράνομου περιουσιακού οφέλους. Για να πετύχουν τον σκοπό τους, ο υπαρχιπυροσβέστης παρέδιδε σε υποψήφιους πελάτες, κατά τη διάρκεια ιδιωτικών τους συναντήσεων, κοκαΐνη και ακατέργαστη κάνναβη που προμηθευόταν από τον πρώην αστυνομικό, λαμβάνοντας προς τούτο χρηματικά ποσά που κυμαίνονταν από 50 έως 500 ευρώ.

Μάλιστα, για να μην γίνεται αντιληπτή η δράση του φρόντιζε να χρησιμοποιεί κωδικοποιημένες συμβολικές λέξεις για τις ναρκωτικές ουσίες, όπως «παντελόνι» ή «πράγμα». Από την προανακριτική έρευνα προέκυψε ότι εμπλέκονται τουλάχιστον σε 3 περιπτώσεις διακίνησης ναρκωτικών ουσιών, σε μια από τις οποίες αγοραστής- πελάτης ήταν ο εν ενεργεία αστυνομικός.

Σε αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 7 Αυγούστου 2024, ο υπαρχιπυροσβέστης και ο πρώην αστυνομικός εντοπίσθηκαν έξω από παραλιακό κατάστημα στη Χαλκιδική όπου και ακινητοποιήθηκαν.

Από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο αυτοκίνητο του πρώην αστυνομικού βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 41,55 γραμμάρια κοκαΐνης και το χρηματικό ποσό των 350 ευρώ, ενώ από την κατοχή του υπαρχιπυροσβέστη κατασχέθηκαν 1,87 γραμμάρια κοκαΐνης, την οποία είχε προμηθευτεί προηγουμένως από τον πρώην αστυνομικό.

Κατόπιν, εντοπίσθηκαν και οι έτεροι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση, ενώ από τις έρευνες σε οικίες βρέθηκαν επιπλέον και κατασχέθηκαν μικροποσότητες κοκαΐνης και κάνναβης, ζυγαριά ακριβείας, χειροβομβίδα κρότου λάμψης, 3 σπρέι πιπεριού, 4 κινητά τηλέφωνα, Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, ως μέσο μεταφοράς και απόκρυψης ναρκωτικών ουσιών και το χρηματικό ποσό των 1.200 ευρώ.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

