Σύλληψη Έλληνα δικηγόρου στα κατεχόμενα για κατασκοπεία

Συνέλαβαν και κρατούν παράνομα Έλληνα δικηγόρο οι κατοχικές αρχές στα κατεχόμενα, σύμφωνα με δημοσίευμα του κυπριακού sigmalive.

Η είδηση της σύλληψης μεταδόθηκε αργά το απόγευμα από τον τουρκοκυπριακό τύπο. Έχει επιβεβαιωθεί και με πηγές από την Κυπριακή Δημοκρατία.

Ο τουρκοκυπριακός τύπος δημοσιεύει μάλιστα και φωτογραφίες του δικηγόρου, με χειροπέδες και έναν άνδρα που πιθανώς είναι «ψευδοαστυνομικός» να τον κρατά από το μπράτσο στο χώρο του λεγόμενου δικαστηρίου Λευκωσίας.

Ο δικηγόρος είναι γνωστός στην Ελλάδα, έχει αναλάβει συνήγορος υπεράσπισης θυμάτων στην τραγωδία των Τεμπών και κρατείται από το ψευδοκράτος ως ύποπτος για τα πολύ σοβαρά αδικήματα της κατασκοπείας.

Ο τουρκοκυπριακός τύπος γράφει συγκεκριμένα ότι η «ψευδοαστυνομία» ισχυρίζεται πως ο Λαρισαίος δικηγόρος τράβηξε φωτογραφίες από στρατιωτικές εγκαταστάσεις και ότι τον συνέλαβε επ’ αυτοφώρω, την ώρα που φωτογράφιζε με το κινητό και βιντεογραφούσε με την κάμερα του στρατιωτικές εγκαταστάσεις του ψευδοκράτους, στις 27 Ιουνίου, πριν από τρεις ημέρες.

Τον οδήγησαν ενώπιον του λεγόμενου Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας και ότι ο δικαστής αποφάσισε την κράτησή του για τέσσερεις ημέρες. Λοχίας της ψευδοαστυνομίας κατέθεσε ότι από τις έρευνες στο κινητό και τις κάμερες εντοπίστηκαν φωτογραφίες στρατιωτικό εγκαταστάσεων και ενός στρατώνα της τουρκικής «πρεσβείας» στη Λευκωσία και των κτιρίων της ψευδοβουλής.

Ο δικηγόρος φέρεται να απέρριψε τα περί κατασκοπείας, αναφέροντας στην κατάθεσή του ότι τράβηξε τις φωτογραφίες «για αναμνηστικούς σκοπούς».

Στα τουρκοκυπριακά δημοσιεύματα επισημαίνεται ότι η κατηγορία της κατασκοπείας επισύρει ποινή φυλάκισης μέχρι πέντε χρόνων.

Οι Τούρκοι επικαλούνται και διάφορες αναρτήσεις φωτογραφιών του δικηγόρου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Διπλωματική αντίδραση της Αθήνας

Τα τουρκοκυπριακά μέλη του Δικοινοτικού Γραφείου Επαφής ενημέρωσαν το γραφείο.

Το Σίγμα επικοινώνησε με το Υπουργείο Εξωτερικών το οποίο επιβεβαίωσε το περιστατικό, το οποίο τυγχάνει χειρισμού σε συνεργασία με την ελληνική κυβέρνηση.

Η πρεσβεία της Ελλάδας στη Λευκωσία έχει προβεί σε διαβήματα προς την ΟΥΝΦΙΚΥΠ στη Λευκωσία, η οποία ως γνωστό μεσολαβεί για τέτοια ζητήματα και αναμένεται πλέον η αντίδραση του ψευδοκράτους.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.