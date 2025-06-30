ΔΥΠΑ: Οι προσωρινοί πίνακες για τους 28 βρεφονηπιακούς σταθμούς

Αναρτήθηκαν σήμερα, Δευτέρα 30 Ιουνίου 2025, στον ιστότοπο www.dypa.gov.gr οι προσωρινοί πίνακες αξιολόγησης και επιλογής βρεφών και νηπίων που θα φιλοξενηθούν στους 28 βρεφονηπιακούς σταθμούς της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) για τη σχολική χρονιά 2025-2026.

Συγκεκριμένα, αναρτήθηκαν πίνακες ανά βρεφονηπιακό σταθμό για τρεις κατηγορίες αξιολόγησης και επιλογής βρεφών και προνηπίων και νηπίων: 1) επιλεγμένοι, 2) αναπληρωματικοί και 3) απορριπτέοι.

Οι ενδιαφερόμενοι γονείς-κηδεμόνες έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης εντός τριών ημερών έως και την Πέμπτη 3 Ιουλίου 2025.

Οι ενστάσεις υποβάλλονται, μέσω της εφαρμογής https://kidcare.dypa.gov.gr/, τεκμηριώνοντας τους ισχυρισμούς τους με συνημμένα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τους όρους της Δημόσιας Πρόσκλησης.

Ο βρεφονηπιακός σταθμός Ιλίου θα δεχθεί βρέφη από 16 μηνών έως 2,5 ετών.

Σχετικά με τη λειτουργία του βρεφονηπιακού σταθμού Λάρισας, οι γονείς θα ενημερωθούν με νεότερη ανακοίνωση της ΔΥΠΑ.

Οι ιδιόκτητοι βρεφονηπιακοί σταθμοί της ΔΥΠΑ λειτουργούν από τη 1η Σεπτεμβρίου έως τη 31η Ιουλίου, 06:45-16:00 (Δευτέρα-Παρασκευή) και απευθύνονται σε βρέφη και νήπια από 6 μηνών έως 4 ετών. Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, εφαρμόζεται ημερήσιο πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης για την αρμονική ψυχοσωματική και εκπαιδευτική ανάπτυξη των παιδιών.

Η φιλοξενία είναι εντελώς δωρεάν και τα κριτήρια επιλογής είναι οικονομικά και κοινωνικά.

Η ΔΥΠΑ συμμετέχει στη δράση «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση, καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης», με δικαιούχο φορέα την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), καθώς και από εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο του Εταιρικού Συμφώνου για την Περιφερειακή Ανάπτυξη (ΕΣΠΑ) για την προγραμματική περίοδο 2021-2027.

Οι γονείς, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις ένταξης στο ανωτέρω πρόγραμμα, καλούνται να υποβάλουν τη σχετική αίτηση σε αυτό.

Όσοι λάβουν το voucher, μπορούν να το καταθέσουν άμεσα σε βρεφονηπιακό σταθμό της ΔΥΠΑ.

Για περισσότερες πληροφορίες: https://www.dypa.gov.gr/brefonipiaki-paidiki-stathmi-dypa.

Πηγή: skai.gr

