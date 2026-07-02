Στη σύλληψη ενός 39χρονου προχώρησαν αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη, καθώς φέρεται να εκβίαζε τον κουνιάδο του, απαιτώντας το ποσό των 11.000 ευρώ.

Σύμφωνα με καταγγελία που προηγήθηκε, ο 39χρονος, υπήκοος Πακιστάν, απειλούσε να βλάψει τον κουνιάδο του αλλά και την αδελφή του, η οποία είναι σύζυγος του συλληφθέντα, προκειμένου να του καταβληθούν τα χρήματα.

Όπως προέκυψε, ο ίδιος φέρεται να ζητούσε το ποσό επικαλούμενος ανάγκες που αφορούσαν ζητήματα στέγασης και καθημερινής διαβίωσης. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για εκβίαση και αναμένεται να οδηγηθεί στην αρμόδια δικαστική αρχή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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