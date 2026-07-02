Στο σημείο όπου κατέρρευσε η πολυκατοικία στα Πετράλωνα βρέθηκε ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, παρουσιάζοντας τα άμεσα μέτρα στήριξης για τους κατοίκους που επλήγησαν από το περιστατικό.

Όπως ανέφερε, ο χώρος έχει πλέον ασφαλιστεί με την τοποθέτηση δίμετρων λαμαρινών, ενώ ο Δήμος προχώρησε σε έκτακτη οικονομική ενίσχυση για τα νοικοκυριά που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

«Λάβαμε, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, έκτακτη απόφαση να ενισχύσουμε οικονομικά με 3.000 ευρώ την κάθε οικογένεια. Πρόκειται για 7 νοικοκυριά που βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε πολύ δύσκολη συγκυρία. Δίνουμε μια πρώτη οικονομική βοήθεια», δήλωσε.

Ο κ. Δούκας χαρακτήρισε τη στέγαση ως το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι πληγέντες και γνωστοποίησε ότι ο Δήμος έχει ήδη έρθει σε συνεννόηση με την Airbnb για την εξεύρεση προσωρινών καταλυμάτων.

«Έχουμε ήδη έρθει σε επικοινωνία με την Airbnb, η οποία θα διαθέσει άμεσα χώρους για τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Ήδη από τις 7 οικογένειες, 4 άνθρωποι έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον», είπε, προσθέτοντας ότι θα υπάρξουν επαφές και με ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς παραμένει άγνωστο πόσο θα διαρκέσει η διαδικασία αποκατάστασης.

Παράλληλα, σημείωσε ότι οι κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου βρίσκονται δίπλα στους κατοίκους, βοηθώντας τους να εκδώσουν εκ νέου τα απαραίτητα έγγραφα που χάθηκαν ή παρέμειναν μέσα στα κτίρια.

Όπως υπενθύμισε, βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη εισαγγελική έρευνα και προκαταρκτικός έλεγχος, γεγονός που επιβάλλει τη διατήρηση του χώρου ασφαλισμένου μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες πραγματογνωμοσύνες.

«Πρέπει ο χώρος να είναι ασφαλισμένος, να γίνουν όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι και μετά, σε συνεργασία με την Πολιτεία, να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στις επόμενες ενέργειες με εξειδικευμένους μηχανικούς και τα επιτελεία μας», τόνισε.

Σε εξέλιξη η καταγραφή των άμεσων αναγκών των κατοίκων

Ο δήμαρχος ανέφερε ακόμη ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η καταγραφή των άμεσων αναγκών των κατοίκων, ώστε μέσω του Κέντρου Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων (ΚΥΑΔΑ) να συγκεντρωθούν τα απολύτως απαραίτητα είδη για την κάλυψή τους.

Παράλληλα, υπενθύμισε ότι από την πρώτη στιγμή άνοιξε η Λέσχη Φιλίας στα Πετράλωνα για την προσωρινή φιλοξενία των κατοίκων κατά τις πρώτες ώρες μετά το συμβάν.

Ο κ. Δούκας υπογράμμισε ότι προτεραιότητα αποτελεί η ταχεία ολοκλήρωση των ελέγχων, ώστε οι κάτοικοι να μπορέσουν να επιστρέψουν, έστω προσωρινά, για να παραλάβουν τα προσωπικά τους αντικείμενα.

«Το πιο βασικό είναι να ολοκληρωθεί γρήγορα ο προκαταρκτικός έλεγχος και να ξεκινήσει η διαδικασία ώστε οι άνθρωποι να δουν πότε ακριβώς θα μπορέσουν, καταρχάς, να πάρουν τα πράγματά τους. Είναι η ζωή τους εδώ, πίσω από τα χαλάσματα. Να αποδοθούν οι ευθύνες και, όλη αυτή την περίοδο, να έχουν έναν χώρο να μείνουν με ασφάλεια. Αυτή είναι η δική μας μέριμνα», κατέληξε.

Πηγή: skai.gr

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