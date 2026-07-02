Επ' αυτοφώρω συνελήφθη 59χρονος στη Χαλκιδική, ο οποίος φέρεται να είχε μετατρέψει δύο περιοχές, στη Βεργιά και στα Νέα Σίλατα, σε άτυπες χωματερές, αποθέτοντας παράνομα μπάζα και σύμμεικτα στερεά απόβλητα.

Αστυνομικοί του Τμήματος Περιβαλλοντικής Προστασίας Θεσσαλονίκης τον εντόπισαν, χθες το πρωί, να φορτώνει με μηχάνημα, από ένα σημείο, μέρος των αποβλήτων σε φορτηγό εταιρείας που του ανήκει και να τα πετάει σε περιφραγμένο αγροτεμάχιο.

Στο ίδιο αγροτεμάχιο βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, σύμμεικτα στερεά απόβλητα, όπως ξύλα, στρώματα, πλαστικά και παλιά έπιπλα που φαίνεται να απέρριψε τα προηγούμενα 24ωρα. Σύμφωνα με την έρευνα, ο 59χρονος φέρεται να είχε αποθέσει απορρίμματα στα δύο σημεία σταδιακά από τον Οκτώβριο του 2025, χωρίς να διαθέτει την απαιτούμενη περιβαλλοντική άδεια.

Οι παράνομες απορρίψεις προκάλεσαν ρύπανση και υποβάθμιση του περιβάλλοντος, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. Ο συλληφθείς οδηγείται στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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