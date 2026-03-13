Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Παλαιό Φάληρο: Σύλληψη 38χρονου για γενετήσιες πράξεις σε βάρος 14χρονης

Συνελήφθη, δυνάμει εντάλματος, στο Παλαιό Φάληρο από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων, ένας 38χρονος κατηγορούμενος για βιασμό ανήλικης

Βιασμός

Συνελήφθη, δυνάμει εντάλματος, στο Παλαιό Φάληρο από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων, ένας 38χρονος κατηγορούμενος για βιασμό ανήλικης.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ τον Μάιο του 2025 ο κατηγορούμενος προσέγγισε 14χρονη μέσω ανάρτησης που πραγματοποίησε σε δημοφιλές μέσο κοινωνικής δικτύωσης, η οποία αφορούσε υιοθεσία ζώου συντροφιάς και συγκεκριμένα ένα γατάκι.

Στο πλαίσιο της επικοινωνίας τους και αφού κέρδισε την εμπιστοσύνη της με διάφορα προσχήματα και εκμεταλλευόμενος την ανηλικότητά της, την εξανάγκασε στις παραπάνω πράξεις.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Παλαιό Φάληρο σύλληψη ΕΛΑΣ
0 0 Bookmark