Στον Εισαγγελέα ο Πολωνός που συνελήφθη για κατασκοπεία στη βάση της Σούδας

Στα Δικαστήρια Χανίων προκειμένου να απολογηθεί σε Εισαγγελέα και Ανακρίτριας οδηγήθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής ο Πολωνός που κατηγορείται για κατασκοπεία στην Σούδα.

Υπενθυμίζεται ότι στο κινητό του Πολωνού που διέμενε σε τροχόσπιτο, βρέθηκαν αρκετές φωτογραφίες με καράβια και αεροπλάνα από την περιοχή της Σούδας.

Επίσης, εντοπίστηκαν ένα λαπτοπ, usb και τάμπλετ, τα οποία μεταφέρθηκαν για έρευνα στην ΔΕΕ.

Από τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί προκύπτει ότι ο 58χρονος επισκεπτόταν το Μαράθι από τον Οκτώβριο μέχρι και την άνοιξη.

Διαπιστώθηκε ότι ήταν στο Μαράθι Σούδας και το 2024 και το 2025.

Ο ίδιος υποστηρίζει ότι έκανε τουρισμό και αρνείται τις κατηγορίες.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.