Σύλληψη 33χρονου στη Θεσσαλονίκη: «Χτύπησε» τρία μίνι - μάρκετ σε 3 μέρες

Τρεις ληστείες σε ισάριθμα 24ωρα κατηγορείται ότι διέπραξε 33χρονος, «χτυπώντας» μίνι - μάρκετ, στην ευρύτερη περιοχή του κέντρο της Θεσσαλονίκης.
Η τελευταία ληστεία έγινε χθες τα ξημερώματα και οδήγησε στη σύλληψή του. Σε όλες τις περιπτώσεις φέρεται να απείλησε με μαχαίρι τους υπαλλήλους ή ιδιοκτήτες των καταστημάτων, αποσπώντας πάνω από 1300 ευρώ.
Με την εις βάρος του σχηματισθείσα δικογραφία οδηγείται στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης.
