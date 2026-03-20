Από τον Σεπτέμβριο εισάγεται το μάθημα της Ηθικής στα ελληνικά σχολεία για τους μαθητές που θα παίρνουν απαλλαγή από τα Θρησκευτικά, οι οποίοι υπολογίζονται σε περίπου 10.500 και στις δύο εκπαιδευτικές βαθμίδες.

Όπως αναφέρει η Καθημερινή, το υπουργείο Παιδείας βασίστηκε στις αποφάσεις του ΣτΕ, ωστόσο υπάρχει παρασκήνιο, καθώς θεολογικές σχολές αντέδρασαν στο περιεχόμενο και στη δομή του συγκεκριμένου μαθήματος.

Πηγή: skai.gr

