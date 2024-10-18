Αλλη μία φρικτή υπόθεση παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης βλέπει το φως της δημοσιότητας, αυτή τη φορά στη Θεσσαλονίκη.

Ένας 68χρονος άντρας κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση της 4χρονης εγγονής του - και μάλιστα κατ΄εξακολούθηση - τις ώρες που είχε αναλάβει να φυλάει το κοριτσάκι.

Η υπόθεση ερευνήθηκε ύστερα από καταγγελία που έκαναν οι γονείς της ανήλικης στην Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης.

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι ο κατηγορούμενος, τουλάχιστον από τον Φεβρουάριο του 2024 έως τον μήνα Ιούνιο, προέβαινε σε ασελγείς πράξεις σε βάρος της ανήλικης εγγονής του, τη φύλαξη της οποίας του είχαν εμπιστευτεί οι γονείς της, κατά τις ώρες απουσίας τους.

Στο πλαίσιο έρευνας της οικίας του 68χρονου, η οποία πραγματοποιήθηκε παρουσία δικαστικού λειτουργού, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν κινητό τηλέφωνο και φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής.

Ο 68χρονος συνελήφθη και κατηγορείται για τα αδικήματα των γενετήσιων πράξεων με ανήλικους ή ενώπιόν τους, κατάχρηση ανηλίκων και γενετήσια πράξη μεταξύ συγγενών κατ΄εξακολούθηση.

Όπως προβλέπεται σε αυτές τις περιπτώσεις, η ανήλικη εξετάστηκε από ειδικό παιδοψυχολόγο.

Η δικογραφία θα υποβληθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα πρωτοδικών.

