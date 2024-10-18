Ένοπλη ληστεία σημειώθηκε τα ξημερώματα σε πρατήριο υγρών καυσίμων, επί της λεωφόρου Κηφισίας, στο Μαρούσι.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, περίπου στις 2 το πρωί, δύο άτομα εισήλθαν στο πρατήριο και υπό την απειλή όπλου και μαχαιριού, ακινητοποίησαν τον 64χρονο υπάλληλο και αφαίρεσαν χρήματα και τσιγάρα.

Στη συνέχεια οι δράστες διέφυγαν με τα πόδια, ενώ σε εξέλιξη είναι οι έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

