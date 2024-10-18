Υπεραστικό λεωφορείο του ΚΤΕΛ Αχαΐας που πραγματοποιούσε το δρομολόγιο Πάτρα- Καλάβρυτα, λίγο μετά την Βλασία , κοντά στο χωριό Μάνεσι εξετράπη της πορείας του για άγνωστο λόγο, έπεσε σε χαντάκι και αναποδογύρισε σε διπλανό χωράφι.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, μέσα στο λεωφορείο επέβαιναν 6 μαθητές, εκπαιδευτικοί και ταξιδιώτες που πήγαιναν στα Καλάβρυτα, συνολικά 15 άτομα.

Από τις πρώτες πληροφορίες δεν υπάρχει τραυματίας, ενώ όλοι οι επιβαίνοντες βοηθώντας ο ένας τον άλλον κατάφεραν να απεγκλωβιστούν, ενώ στο σημείο έσπευσαν Αστυνομία, Πυροσβεστική και ΕΚΑΒ.

Οι περισσότεροι από τους επιβάτες ήδη επικοινώνησαν με τους οικείους τους λέγοντάς τους πως "είναι καλα", βέβαια οι περισσότεροι είχαν υποστεί σοκ από το ατύχημα.

Παράλληλα άλλο λεωφορείο του υπεραστικού ΚΤΕΛ μετάφερε μαθητές και επιβάτες στα Καλάβρυτα και μεταβαίνουν στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους.

Πηγή: skai.gr

