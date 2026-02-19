Συλλήψεις στον Κολωνό για παράνομη διακίνηση καπνικών κι αλκοόλ

Συνελήφθησαν, μεσημβρινές ώρες της 18-2-2026 από αστυνομικούς Ομάδας Ασφαλείας της Υποδιεύθυνσης Περιπολιών/Γ.Α.Δ.Α. στην περιοχή του Κολωνού, 3 αλλοδαποί, ηλικίας 48, 38 και 20 ετών, κατηγορούμενοι για παράβαση του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα, της νομοθεσίας περί κανόνων ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και παροχής υπηρεσιών, βία κατά υπαλλήλων και απείθεια.

Ειδικότερα, κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών αναφορικά με μίνι μάρκετ το οποίο εμπορεύεται παράνομα καπνικά προϊόντα, εντοπίστηκε στην περιοχή του Κολωνού το εν λόγω κατάστημα και εντός αυτού συνελήφθησαν 3 αλλοδαποί, οι οποίοι οδηγήθηκαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κολωνού, το οποίο επελήφθη προανακριτικά.

Μετά από έρευνα, βρέθηκαν επιμελώς κρυμμένα σε διάφορα σημεία του καταστήματος: 180 συσκευασίες καπνού που δεν έφεραν την ενδεικτική ταινία φόρου κατανάλωσης, το χρηματικό ποσό των -22.140- ευρώ και 46 οινοπνευματώδη ποτά, που δεν είχαν παραστατικά αγοράς.

Σημειώνεται ότι κατά την ακινητοποίηση των τριών αλλοδαπών εντός του καταστήματος, αυτοί απώθησαν τους αστυνομικούς για να διαφύγουν της σύλληψής τους.

Οι συλληφθέντες, με τη σε βάρος τους σχηματισθείσα δικογραφία, οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.