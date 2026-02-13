Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Σε εξέλιξη βρίσκεται συλλαλητήριο στο Σύνταγμα ενάντια στο νομοσχέδιο για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (ΣΣΕ), με σύνθημα «ΕΕ-ΣΕΒ-Κυβέρνηση κάνουν συμφωνία, Πόλεμος, Λιτότητα και Κοροϊδία - ΣΣΕ με αυξήσεις» και το μήνυμα ότι «το νομοσχέδιο-έκτρωμα απορρίπτεται».

Εργατικά Κέντρα Αθήνας, Πειραιά, Λαυρίου - Ανατολικής Αττικής και Σαλαμίνας έχουν προκηρύξει στάση εργασίας από τις 12:00 έως τις 16:00, ενώ αναμένεται άφιξη αγροτών για την υποστήριξη του αγώνα τους.

Στο συλλαλητήριο συμμετέχει ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, και ο Γιάννης Τασιούλας, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Οικοδόμων Ελλάδας, χαρακτήρισε το νομοσχέδιο ως προσπάθεια κυβέρνησης, μεγαλοεργοδοσίας και ΕΕ να πλήξουν το περιεχόμενο και τις διεκδικήσεις των εργαζομένων.

Τα Εργατικά Κέντρα Αθήνας, Πειραιά, Λαυρίου - Ανατολικής Αττικής και Σαλαμίνας έχουν προκηρύξει στάση εργασίας από τις 12:00 έως τις 16:00. Στη συνέχεια, θα υποδεχτούν τους αγωνιζόμενους αγρότες που φτάνουν στην Αθήνα για το μεγάλο συλλαλητήριο συνέχισης του αγώνα τους. Παρών στο συλλαλητήριο είναι ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας.

Ο Γιάννης Τασιούλας, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Οικοδόμων Ελλάδας, μιλώντας το μεσημέρι της Παρασκευής 13 Φεβρουαρίου στο συλλαλητήριο συνδικαλιστικών οργανώσεων και μαζικών φορέων της Αττικής στο Σύνταγμα, επισήμανε: «Το νομοσχέδιο για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας που βρίσκεται για ψήφιση στη Βουλή είναι μια αναβαθμισμένη προσπάθεια της κυβέρνησης, της μεγαλοεργοδοσίας και της "γνωστής", για τα έργα και τις μέρες της, πλειοψηφίας της ΕΕ, για να δοθεί χτύπημα στο περιεχόμενο και στις διεκδικήσεις των εργαζομένων».

Ο Γιώργος Στεφανάκης, πρόεδρος του Συνδικάτου Εργατοϋπαλλήλων Επισιτισμού, Τουρισμού και Ξενοδοχείων Αττικής, πρώτος ομιλητής στο συλλαλητήριο, τόνισε: «Απαιτούμε να αποσυρθεί το νομοσχέδιο για τις ΣΣΕ που έφτιαξε η νέα τρόικα της κυβέρνησης, του ΣΕΒ και της ΕΕ».

Ο ίδιος σημείωσε ότι «ο νόμος αυτός για τις Συλλογικές Συμβάσεις φτιάχτηκε για να έχουν οι εργοδότες ένα ακόμα νομικό εργαλείο στα χέρια τους και να κρατάνε τους μισθούς μας εκεί που αυτοί πάντα έχουν υπολογίσει, στο ύψος αυτό που θα τους διασφαλίζει τόσα κέρδη όσα απαιτεί ο ανταγωνισμός μεταξύ τους, τόσα όσα χρειάζονται για την αναπαραγωγή των κερδών τους», υπογραμμίζοντας πως «η λύση βρίσκεται στην οργάνωση, στον αγώνα για την ανατροπή, στον αγώνα για να ζήσουμε σύμφωνα με τις δυνατότητές μας, για τη ζωή μας, για την οικογένειά μας».

Επιπλέον, ο Γ. Στεφανάκης εξέφρασε αλληλεγγύη στους αγωνιζόμενους αγρότες και ανέφερε: «Σήμερα εκφράζουμε ξανά την αλληλεγγύη μας στους αγωνιζόμενους αγρότες, στην οργάνωσή τους, στην Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων. Τους υποδεχόμαστε όπως πρέπει, στον δρόμο, στον αγώνα, εκεί που χτίζουμε τη συμμαχία μας. Παλεύοντας για να φτιάξουμε ένα ενιαίο πανελλαδικά συντονισμένο εργατικό κίνημα, δυναμώνουμε τη συμπόρευση με το κίνημα των αγροτών και των αυτοαπασχολούμενων κόντρα στα μονοπώλια και την εξουσία τους».

Ο Γ. Τασιούλας, από την πλευρά του, επεσήμανε: «Απαιτούμε την απόσυρση του νομοσχεδίου-τερατουργήματος της κυβέρνησης, του ελεγχόμενου Παναγόπουλου, του ΣΕΒ και των μεγαλοεργοδοτών που αποφάσισαν για όλους εμάς, χωρίς εμάς και στα κρυφά από εμάς». Τόνισε επίσης ότι «όσο και να μας κουνάνε το δάχτυλο, όσο και να παρουσιάζονται δυνατοί και αποφασισμένοι, όλα αυτά αλλάζουν, όταν μπροστά τους βρεθεί ο οργανωμένος, ταξικός αγώνας των εργαζομένων. Το δίκιο των πολλών, των εργαζομένων, οι ταξικοί αγώνες τους θα ακυρώσουν στην πράξη νόμους και αντεργατικούς σχεδιασμούς».

Ο Σωτήρης Πουλικόγιαννης, πρόεδρος του Συνδικάτου Μετάλλου και Ναυπηγοπισκευαστικής Βιομηχανίας Αττικής, αναφέρθηκε στο συλλαλητήριο στα «γελοία ψέματα της κυβέρνησης ότι όσοι αντιδρούν στο άθλιο νομοσχέδιο της κυβέρνησης που έγραψε μαζί με τον ΣΕΒ και τη συνδικαλιστική μαφία της ΕΕ, δεν θέλουν να υπάρχουν ΣΣΕ». Όπως τόνισε, «αυτά ακούν οι μεταλλεργάτες και εξοργίζονται», προσθέτοντας πως «οι μεταλλεργάτες συμμετείχαν καθολικά στην απεργία της προηγούμενης παρασκευής στον Πειραιά και σήμερα λίγες μέρες μετά η Ζώνη "νέκρωσε" πάλι με το που ξεκίνησε η στάση εργασίας».

Ο ίδιος επισήμανε ότι δείγμα των προθέσεων της κυβέρνησης αποτελεί η ΣΣΕ που υπέγραψε η πλειοψηφία στην Ομοσπονδία Εργαζομένων στο μέταλλο, έπειτα από μήνες διαβουλεύσεων με τον ΣΕΒ. «Από τον Ιούνη του 2025 μέχρι σήμερα γυρνώντας όλη την Ελλάδα, πηγαίνοντας σε χώρους δουλειάς, δεν έχουμε βρει παρά ελάχιστους εργαζόμενους που μπορεί να ωφελούνται από αυτή τη σύμβαση», δήλωσε. Συμπλήρωσε πως «αυτή τη σύμβαση όταν η νέα τρόικα παρουσίασε την "Κοινωνική Συμφωνία" έσπευσε να δηλώσει ότι θα ήταν η πρώτη που θα κήρυσσαν υποχρεωτική. Την ΣΣΕ όμως στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη στο Πέραμα που με σκληρούς αγώνες υπογράφηκε το 2017 και προβλέπει 7ωρο 5ήμερο και 35ωρο αρνούνται!» και κατέληξε: «Την "Κοινωνική Συμφωνία" θα την πετάξουμε στα σκουπίδια, όπως και τους νόμους για την 13ωρη σκλαβιά».

