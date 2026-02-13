Λογαριασμός
Ηράκλειο: Γυναίκα παρασύρθηκε από νταλίκα και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Tο περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν τις δύο το μεσημέρι (13-2-2026) στον κόμβο του Γιόφυρου - Η κατάσταση της γυναίκας δεν φαίνεται να εμπνέει ανησυχία

EKAB

Τραυματισμένη μεταφέρθηκε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο του Ηρακλείου, γυναίκα η οποία παρασύρθηκε από νταλίκα. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν τις δύο το μεσημέρι (13-2-2026) στον κόμβο του Γιόφυρου στο Ηράκλειο, όπου επικράτησε αναστάτωση.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο που μετέφερε τη γυναίκα στο νοσοκομείο, αστυνομικές δυνάμεις για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, αλλά και όχημα με πλήρωμα της Πυροσβεστικής που δεν χρειάστηκε τελικά να παρέμβει. Η κατάσταση της γυναίκας πάντως, δεν φαίνεται να εμπνέει ανησυχία.

