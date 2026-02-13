Κατολίσθηση βράχου στο Κατάκολο: Προληπτική εκκένωση 10 κατοικιών

Τεράστιος βράχος, στο μέγεθος ενός μικρού φορτηγού, αποτελεί κίνδυνο για σπίτια στο βουνό του Κατακόλου αλλά και στον κεντρικό δρόμο στο ύψος του πρώην τουριστικού περιπτέρου.

Στο λιμάνι, επικρατεί αναστάτωση και ήδη οι τοπικές αρχές έχουν προχωρήσει στην προληπτική εκκένωση δέκα κατοικιών.

Όλα συνέβησαν νωρίς το πρωί όταν σημειώθηκε κατολίσθηση στο βουνό του Κατακόλου και αποκολλήθηκε βράχος. Το γεγονός προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση των αρχών.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας Κατακόλου, Φρατζή Κολόσακα, για λόγους ασφαλείας εκκενώθηκαν προληπτικά δέκα κατοικίες. Όπως ανέφερε, προτεραιότητα αποτελεί η προστασία των πολιτών, μέχρι να εκτιμηθεί πλήρως ο κίνδυνος.

Στο σημείο βρίσκεται η Πολιτική Προστασία του Δήμου Πύργου και μηχανικοί του Δήμου Πύργου και της Περιφέρειας προκειμένου να αξιολογηθεί η κατάσταση και να αποφασιστούν τα επόμενα βήματα για την αντιμετώπιση του φαινομένου. Επίσης, βρίσκονται δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Οι αρχές παρακολουθούν στενά την εξέλιξη, καθώς ο φόβος νέων κατολισθήσεων παραμένει, ιδιαίτερα σε περίπτωση επιδείνωσης των καιρικών συνθηκών.

Για δυσεπίλυτο πρόβλημα, έκανε λόγο ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Βασίλης Παναγόπουλος, υποστηρίζοντας στο patrisnews πως πρόκειται για μια “αδιέξοδη” κατάσταση, δεδομένου ότι το έδαφος στο βουνό του Κατακόλου είναι αργιλώδες και εξαιτίας των έντονων και συνεχών βροχοπτώσεων σχηματίζονται “φιλμ νερού” και “γλιστράει”. “Τα εδάφη έχουν κορεστεί. Αναζητούμε λύση ώστε να αρθεί αυτή η επικινδυνότητα. Το θέμα είναι πολύ δύσκολο και γίνεται δυσκολότερο με την αδιάκοπη βροχή. Πρόκειται για πρόβλημα, όχι καινούργιο αλλά παλιό καθώς αρκετά σπίτια λόγω της κατάστασης του βουνού έχουν από το παρελθόν υποστεί ρωγμές. Ο βράχος έχει πέσει σε ιδιωτική και όχι κοινόχρηστη περιοχή και συγκρατείται αυτή τη στιγμή από τον κορμό μιας ελιάς…”.

