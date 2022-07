Συγκινητικό βίντεο με μαθητές σχολείου στη Γκάνα που ψάλλουν τον εθνικό ύμνο

Συγκίνηση προκαλεί το βίντεο με μαθητές του σχολείου St. School στη Γκάνα, οι οποίοι διδάσκονται την ελληνική γλώσσα και τον πολιτισμό και ακούν με προσοχή και σεβασμό τον εθνικό μας ύμνο.

Σχετική ανάρτηση έκανε και ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, εκφράζοντας την ικανοποίηση του για τα εγκαίνια τριών νέων τμημάτων του σχολείου, το οποίο επισκέφτηκε τον περασμένο Νοέμβριο.

«Οι μαθητές στη Γκάνα μαθαίνουν τη 🇬🇷 γλώσσα και πολιτισμό. Ικανοποιημένος και συγκινημένος από τα εγκαίνια 3 νέων τμημάτων στο St. Nicholas School, το οποίο είχα την ευκαιρία να επισκεφτώ τον περασμένο Νοέμβριο, και περήφανος που η Ελλάδα υποστηρίζει το σημαντικό έργο που γίνεται εκεί», αναφέρει στο twitter.

Students in #Ghana learn the 🇬🇷 language & culture. Delighted and moved by the inauguration of 3⃣ new classes at St. Nicholas School, which I had the opportunity to visit last November, and proud that Greece supports the important work done there. pic.twitter.com/18djUwHnVy