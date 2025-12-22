Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Επτά προσαγωγές καταληψίων στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου

Συνεργεία καθαρισμού πήγαν να κάνουν εργασίες στις φοιτητικές εστίες και συνάντησαν αντίδραση - Ζητήθηκε η συνδρομή αστυνομικών δυνάμεων

Πολυτεχνειούπολη στου Ζωγράφου

Σε επτά προσαγωγές ατόμων από την Πολυτεχνειούπολη στου Ζωγράφου προχώρησε η Αστυνομία το πρωί της Δευτέρας.

Σύμφωνα την ΕΛΑΣ, συνεργεία καθαρισμού πήγαν να κάνουν εργασίες στις φοιτητικές εστίες ωστόσο συνάντησαν αντίδραση από ομάδα φοιτητών που πραγματοποιούν κατάληψη σε χώρους εντός του κτιρίου.

Λόγω της κατάστασης ζητήθηκε η συνδρομή αστυνομικών δυνάμεων προκειμένου να προχωρήσουν ομαλά οι προγραμματισμένες εργασίες.

Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ οι αστυνομικοί προχώρησαν σε 7 προσαγωγές από το σημείο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Αστυνομία ΕΛΑΣ Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου κατάληψη
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark