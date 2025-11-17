Περίπου 23.000 πολίτες συμμετείχαν στις συγκεντρώσεις και πορείες που πραγματοποιήθηκαν τη Δευτέρα στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την 52η επετείου του Πολυτεχνείου,, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΕΛΑΣ.

Στο πλαίσιο των προβλεπόμενων ελέγχων, οι αστυνομικές δυνάμεις προέβησαν σε 48 προσαγωγές πριν και κατά τη διάρκεια της πορείας, εκ των οποίων 13 άτομα συνελήφθησαν για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και εξαρτησιογόνων ουσιών.





Η ΕΛΑΣ εκφράζει την ικανοποίησή της για τη γενική εικόνα των εκδηλώσεων, τονίζοντας ότι χαρακτηρίστηκαν από ηρεμία και ομαλότητα, με την απουσία εντάσεων να ενισχύει την απρόσκοπτη συμμετοχή των πολιτών στην επετειακή πορεία.





Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής εκπόνησε και εφάρμοσε ένα σύγχρονο και ευέλικτο επιχειρησιακό σχέδιο, με στόχο τη διασφάλιση συνθηκών πλήρους προστασίας και ομαλής διεξαγωγής των εκδηλώσεων, τόσο για τη διευκόλυνση της ασφαλούς συμμετοχής των πολιτών όσο και για την προστασία των εγκαταστάσεων και της κοινωνικοοικονομικής ζωής της πόλης.



Οι συναθροίσεις και πορείες που έλαβαν χώρα στους οδικούς άξονες Σταδίου, Πανεπιστημίου και Λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας πραγματοποιήθηκαν μέσα σε ένα περιβάλλον ειρηνικής συνύπαρξης χωρίς την πρόκληση επεισοδίων και ολοκληρώθηκαν σύμφωνα με τον σχεδιασμό. Η αποχώρηση των συμμετεχόντων διεξήχθη ομαλά μέσω της Λεωφόρου Αλεξάνδρας και λοιπών οδικών αξόνων.

Μέχρι λίγο μετά το μεσημέρι είχαν γίνει συνολικά 1.072 έλεγχοι.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Οι πύλες του Πολυτεχνείου έκλεισαν στις 14:00 και γύρω στις 14:30 ξεκίνησαν οι καθιερωμένες προσυγκεντρώσεις. Η μεγάλη πορεία για την αμερικανική πρεσβεία, ξεκίνησε λίγο μετά τις 16:00.

Η αιματοβαμμένη σημαία - σύμβολο του αντιδικτατορικού αγώνα ξεκίνησε, μετά τις ομιλίες και την εκκίνηση των πρώτων ομάδων που βρίσκονταν έξω από το Πολυτεχνείο, για να ενωθεί με τον κύριο κορμό της πορείας. Στη διάρκεια του προσκλητηρίου ανακοινώθηκε η ανέγερση της προτομής του φοιτητή της ΑΣΚΤ Γιάννη Καϊλή, το "25ο θύμα" του Πολυτεχνείου που είχε γράψει τα συνθήματα στις κολώνες της πύλης του.

Αμέσως μετά την έξοδο της σημαίας από τον χώρο του ιστορικού κτιρίου οι οργανώσεις των φοιτητών και οι νεολαίες των κομμάτων, με τα πανό τους και συνθήματα, κινήθηκαν από τα διαφορετικά σημεία συγκέντρωσης τους στο κέντρο της Αθήνας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.