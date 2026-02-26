Συγκέντρωση για τα Τέμπη στη Θεσσαλονίκη

Συγκέντρωση για τα τρία χρόνια από την τραγωδία στα Τέμπη, θα πραγματοποιηθεί σήμερα Πέμπτη και στη Θεσσαλονίκη, από μαθητές και μαθήτριες, στο άγαλμα Βενιζέλου στις 12 το μεσημέρι.

Πιο συγκεκριμένα, η Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών έχει καλέσει όλα τα σχολεία της περιοχής να προχωρήσουν σε διάφορες δράσεις, για τη συμπλήρωση τριών χρόνων από τη μαύρη επέτειο.

Υπενθυμίζεται πως συλλαλητήριο για τα τρία χρόνια από το δυστύχημα θα πραγματοποιηθεί, από τους φοιτητικούς συλλόγους στην Αθήνα.

Πηγή: skai.gr

