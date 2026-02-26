Τον γύρο του διαδικτύου κάνει τις τελευταίες ώρες η είδηση ότι το απόγευμα της Καθαράς Δευτέρας, μια 60χρονη γυναίκα οδηγός στον Άλιμο έπεσε πάνω σε συνολικά 11 παρκαρισμένα οχήματα, ώσπου κατάφεραν και την σταμάτησαν οι ιδιοκτήτες των χτυπημένων ΙΧ, που έτρεχαν πίσω της για να την προλάβουν.

Σύμφωνα με μαρτυρίες στο «Live News» του Mega, οι κάτοικοι πετάχτηκαν έντρομοι από τα σπίτια τους. «Άκουγα τα "μπαμ" το ένα μετά το άλλο, καθώς το αυτοκίνητο χτυπούσε τα παρκαρισμένα», περιγράφει ιδιοκτήτης οχήματος.

«Θα μπορούσε να γίνει και κάτι χειρότερο αν εκείνη την ώρα περνούσε ένας πεζός ή ένα παιδί», αναφέρουν χαρακτηριστικά οι αυτόπτες μάρτυρες.

Η καταδίωξη έληξε λίγο αργότερα με την παρέμβαση της αστυνομίας. Το αλκοτέστ έδιεξε πως η γυναίκα βρισκόταν σε κατάσταση απόλυτης μέθης. Η ίδια, ωστόσο, έδειχνε να μην αντιλαμβάνεται το μέγεθος της καταστροφής, ρωτώντας προκλητικά τους αστυνομικούς: «Σιγά, τι έκανα;».

Η μεθυσμένη οδηγός συνελήφθη και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα ενώ ενώ οι ιδιοκτήτες των 11 οχημάτων ξεκινούν τον δικό τους «Γολγοθά» για την αποκατάσταση των ζημιών.

Φωτογραφία αρχείου

Πηγή: skai.gr

