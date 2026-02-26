Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας

Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται στα δύο ρεύματα της Κηφισού στην Αττική οδό προς αεροδρόμιο από το ύψος του κόμβου Φυλής προς τον κόμβο Κηφισίας, στην άνοδο της Λεωφόρου Φυλής, στη Λεωφόρο Κηφισίας ανά τμήματα, στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην παραλιακή προς τον Πειραιά από το ύψος του Αγίου Κοσμά προς το Έδεμ και στον άξονα Κόλωνος - Ομηρίδου Σκυλίτση από το λιμάνι του Πειραιά προς το στάδιο Γεώργιος Καραϊσκάκης λόγω τροχαίου ατυχήματος.

