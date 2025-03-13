Χαρδαλιάς σε ημερίδα του δήμου Αγίας Παρασκευής για την κατάθλιψη: Σπάμε τα ταμπού - Κανείς δεν είναι μόνος

Σειρά δράσεων για την ενίσχυση των υπηρεσιών ψυχικής υγείας ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς σε ημερίδα του δήμου Αγίας Παρασκευής για την κατάθλιψη.

«Σπάμε τα ταμπού. Διώχνουμε το στίγμα. Στέλνουμε το μήνυμα ότι κανείς δεν είναι μόνος», σημείωσε ο κ. Χαρδαλιάς, τονίζοντας ότι η Περιφέρεια θα στηρίξει τη λειτουργία Κέντρων Ημέρας, καθώς και άλλες υπηρεσίες, όπως κινητές μονάδες και κέντρα για ασθενείς με Alzheimer, κατ΄οίκον αρωγή σε ασθενείς και τις οικογένειές τους, μονάδες έγκαιρης επέμβασης και πρόληψης, αλλά και ειδικές υπηρεσίες για νέους. «Συνεχίζουμε αταλάντευτα, με κίνητρο, στόχο και άξονα τον άνθρωπο. Γι’ αυτό μιλάμε ανοιχτά για την ψυχική υγεία! Προκειμένου να κερδίσουμε το στοίχημα ότι οι συμπολίτες μας με ψυχικά προβλήματα θα σπάσουν τα δεσμά που τους κρατούν απομονωμένους από το κοινωνικό σύνολο» κατέληξε ο Περιφερειάρχης.

Τόνισε επίσης ότι θα αξιοποιηθούν 18,3 εκατ. ευρώ από το ΕΣΠΑ, για τη στήριξη 42 δομών ψυχικής υγείας, που θα ωφελήσουν περίπου 12.500 πολίτες.

Συντονιστής ήταν ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας και ψυχίατρος, Δρ. Θάνος Ασκητής, ο οποίος στην τοποθέτησή του ανέφερε ότι οι ημερίδες «δεν είναι απλώς μια ακαδημαϊκή προσέγγιση, αλλά μια ουσιαστική προσπάθεια να φέρουμε στο προσκήνιο, στην καρδιά κάθε γειτονιάς, ένα μείζον ζήτημα δημόσιας υγείας». Όπως σημείωσε, «στόχος μας είναι να καταρρίψουμε το στίγμα που περιβάλλει την ψυχική νόσο, να ενημερώσουμε το κοινό και, κυρίως, να προσφέρουμε στήριξη και λύσεις σε όλους, όσοι νιώθουν μόνοι μέσα σε αυτή τη μάχη. Η ψυχική υγεία είναι αναπόσπαστο κομμάτι της συνολικής μας υγείας και οφείλουμε να την προστατεύουμε με κάθε διαθέσιμο μέσο. Καλούμε, λοιπόν, όλους τους πολίτες να αγκαλιάσουν αυτή την προσπάθεια και να γίνουν κοινωνοί ενός μηνύματος αισιοδοξίας και αλληλεγγύης: ‘Δεν είσαι μόνος, αλλά ούτε και ο μόνος. Μαζί, μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά».

Στην ενημερωτική ημερίδα συμμετείχε και ο δημοσιογράφος - συγγραφέας Σταμάτης Μαλέλης, ο οποίος έχει μιλήσει ανοικτά για τη μάχη που ο ίδιος έδωσε και κέρδισε με το «τέρας» της κατάθλιψης, όπως το έχει αποκαλέσει. «Σε καιρούς απόλυτης προσωπικής επιτυχίας ήμουν ένας άνθρωπος δυστυχισμένος, που δεν πήγα ποτέ σε κάποιον ειδικό. Ο φόβος του στίγματος μου έκοψε δέκα χρόνια από τη ζωή μου», σημείωσε ο κ. Μαλέλης, αναφέροντας ότι μετά την έναρξη της ψυχοθεραπείας «η ζωή μου άρχισε να καλυτερεύει, για αυτό τώρα που έγινα καλά θα το κάνω σκοπό της ζωής μου να βοηθήσω τον συνάνθρωπο μου. Όλοι μπορούν να αντιμετωπίσουν την κατάθλιψη - οι δομές της Περιφέρειας που μπορούν να απευθύνονται οι πολίτες, είναι ένα τεράστιο έργο, είναι οι γέφυρες της ψυχής μας».

Η ψυχολόγος – ψυχοθεραπεύτρια Έλσα Δημοπούλου, αφού αναφέρθηκε στα επίσημα στατιστικά στοιχεία του ΠΟΥ για την ευρεία εξάπλωση των ψυχικών νοσημάτων στη σύγχρονη εποχή, εστίασε στην νεανική κατάθλιψη, καθώς όπως είπε «εκτιμάται πως ένας στους πέντε εφήβους βιώνει κάποια μορφή ψυχικής διαταραχής». Η κυρία Δημοπούλου ανέλυσε εκτενώς τα συμπτώματα και τις επιπτώσεις της κατάθλιψης στην καθημερινότητα των παιδιών, επισημαίνοντας τον κομβικό ρόλο των γονέων, και πρόσθεσε ότι η ψυχοθεραπεία, όπως και η εικαστική θεραπεία βοηθά τα παιδιά να βελτιώσουν τη σχέση με τον εαυτό τους.

