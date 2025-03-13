Μνημόνιο συνεργασίας, που ενισχύει τη διυπουργική συνεργασία για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης, της ισότητας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μέσω των υποδομών των δημόσιων μεταφορών, υπέγραψαν σήμερα η υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Κατερίνα Παπακώστα - Παλιούρα και ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Βασίλης Οικονόμου. Το μνημόνιο προβλέπει ακόμα, τη θέσπιση σαφών κατευθυντήριων γραμμών και πρωτοκόλλων για την αντιμετώπιση περιστατικών παρενόχλησης ή διακρίσεων στους χώρους των δημόσιων μεταφορών.

Η συμφωνία, στην οποία συμμετέχουν και οι Σταθερές Συγκοινωνίες, θεσπίζει ένα πλαίσιο για κοινές πρωτοβουλίες με στόχο την προώθηση της ισότητας των φύλων, την καταπολέμηση των διακρίσεων και τη διασφάλιση ότι οι δημόσιες μεταφορές αποτελούν έναν συμπεριληπτικό χώρο για όλους τους πολίτες.

Η υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας κ. Παπακώστα τόνισε τη σημασία της συμφωνίας, δηλώνοντας: «Μια πραγματικά σύγχρονη και ανθεκτική κοινωνία είναι εκείνη που εξασφαλίζει ίση πρόσβαση και αξιοπρέπεια για όλους τους πολίτες της. Μέσω αυτής της πρωτοποριακής συνεργασίας, επιβεβαιώνουμε την ακλόνητη δέσμευσή μας για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και τη διασφάλιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων σε κάθε πτυχή της δημόσιας ζωής. Γιατί οι δημόσιες συγκοινωνίες δεν είναι μόνο ένα μέσο μετακίνησης, αλλά ένας ζωτικός κοινωνικός χώρος που πρέπει να αντικατοπτρίζει τις αρχές του σεβασμού και της συμμετοχικότητας. Αυτό το Μνημόνιο Συνεργασίας σηματοδοτεί την αφοσίωσή μας στην ενσωμάτωση αυτών των αξιών στις αστικές μας υποδομές, δημιουργώντας ένα δίκτυο μεταφορών που δεν είναι μόνο αποτελεσματικό αλλά και πυλώνας κοινωνικής προόδου και δικαιοσύνης».

Από την πλευρά του, ο υφυπουργός Μεταφορών κ. Οικονόμου, δήλωσε: «Η υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας αποτελεί ένα ακόμα σημαντικό βήμα για τη διαμόρφωση ενός συστήματος μεταφορών που δεν είναι απλώς λειτουργικό, αλλά και κοινωνικά δίκαιο. Οι δημόσιες συγκοινωνίες οφείλουν να είναι προσβάσιμες, ασφαλείς και απαλλαγμένες από διακρίσεις, διασφαλίζοντας ότι κάθε πολίτης μπορεί να μετακινείται με αξιοπρέπεια και ίσες ευκαιρίες. Το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, σε συνεργασία με το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, θέτει τα θεμέλια ενός ολοκληρωμένου πλαισίου δράσεων που ενισχύει την ισότητα και την κοινωνική ένταξη. Μέσα από αυτή τη συνεργασία, στοχεύουμε στην καταπολέμηση φαινομένων παρενόχλησης και αποκλεισμού, διαμορφώνοντας ένα πιο συμπεριληπτικό και ασφαλές περιβάλλον στις δημόσιες μεταφορές. Είναι καθήκον μας να διασφαλίσουμε ότι οι δημόσιες συγκοινωνίες μας αντικατοπτρίζουν τις αρχές του σεβασμού, της ισότητας και της ασφάλειας για όλους. Η σημερινή υπογραφή είναι μόνο η αρχή μιας σειράς πρωτοβουλιών που θα κάνουν τις μεταφορές πιο φιλικές, σύγχρονες και ανθρώπινες».

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η ΣΤΑΣΥ θα διαθέτει μέσα προβολής στο δίκτυο του Μετρό και του Τραμ για την προώθηση εκστρατειών ευαισθητοποίησης των πολιτών σχετικά με την ισότητα των φύλων, τη διαφορετικότητα και την πρόληψη της βίας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

