Με αφορμή την εισαγγελική πρόταση ενοχής της τότε περιφερειάρχη Ρένας Δούρου στη δίκη για τη φονική πυρκαγιά στο Μάτι, ο εκ των συνηγόρων της κατηγορουμένης Βασίλης Σωτηρόπουλος προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

«Το πειθαρχικό συμβούλιο αιρετών, αποτελούμενο από έναν ανώτατο και δύο ανώτερους δικαστές, έκρινε ομόφωνα ότι καμία από τις αποδιδόμενες με το κατηγορητήριο παραλείψεις της Ρένας Δούρου δεν υφίστανται.

Το πρωτόδικο δικαστήριο ομόφωνα και με τη σύμφωνη πρόταση του εισαγγελέα έκρινε ότι δεν στοιχειοθετήθηκε καμία εκ των αποδιδόμενων με το κατηγορητήριο παραλείψεων και για τον λόγο αυτό απάλλαξε πλήρως τη Ρένα Δούρου.

Σχεδόν πριν εκδοθεί η απόφαση αυτή, δύο υπουργοί εξήγγειλαν ότι θα ασκηθεί έφεση. Η εισαγγελέας του ΑΠ πράγματι το ζήτησε αυτό και τελικά ασκήθηκε έφεση για τρεις από τις εννέα παραλείψεις που αρχικά αποδίδονταν στην κ. Δούρου.

Η εισαγγελέας του εφετείου προτείνει την ενοχή της αορίστως για παραλείψεις χωρίς να συγκεκριμενοποιεί ποιες και γιατί.

Υπάρχουν ακράδαντα επιχειρήματα που εδράζονται στο θεσμικό πλαίσιο και στα γεγονότα, ώστε να αντικρούσουμε πλήρως την αόριστη εισαγγελική πρόταση.

Πρέπει να επισημανθεί, προς αποφυγή παρεξηγήσεων, ότι κατά δήλωση του πραγματογνώμονα, η Περιφέρεια Αττικής, με εντολή της τότε περιφερειάρχη Αττικής Ρένας Δούρου, τον διευκόλυνε πλήρως και του παρείχε άμεσα όλα τα στοιχεία που ζήτησε.

Η κυρία Δούρου κατέστη κατηγορούμενη από το ψέμα της ηγεσίας της πυροσβεστικής, σε συνέντευξη Τύπου, λίγες μέρες μετά την τραγωδία ότι τάχα δόθηκε εισήγηση για οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση. Στη συνέχεια βέβαια το πήραν πίσω, ισχυριζόμενοι ότι δεν εισηγήθηκαν κάτι τέτοιο τελικά, γιατί δεν υπήρχε χρόνος να υλοποιηθεί η δράση αυτή.

Είναι τουλάχιστον παραλογισμός να θεωρεί κανείς ότι η κυρία Δούρου, που εξαιτίας αυτής της σκόπιμης παραπλάνησης διώχθηκε ποινικά, δεν είναι εκείνη που προσπαθεί 7 χρόνια τώρα να μην υπάρξει καμία συγκάλυψη αλλά να πέσει άπλετο φως στην υπόθεση».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

