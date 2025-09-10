Διευκρινίσεις σχετικά με την άδεια σχολικής παρακολούθησης παρέχει η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ), στο πλαίσιο έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς.

Συγκεκριμένα, η ΓΣΕΕ, μέσω του Κέντρου Πληροφόρησης Εργαζόμενων & Ανέργων (www.kepea.gr), υπενθυμίζει ότι προβλέπεται η χορήγηση από τον εργοδότη άδειας σχολικής παρακολούθησης για τους γονείς παιδιών έως 18 ετών, τα οποία παρακολουθούν μαθήματα στοιχειώδους ή μέσης εκπαίδευσης.

Βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας:

- Δικαιούχοι της άδειας σχολικής παρακολούθησης των παιδιών και εν γένει της παρουσίας τους στο σχολείο είναι όλοι οι εργαζόμενοι γονείς, πλήρους ή μερικής απασχόλησης.

- Η διάρκεια της άδειας είναι μέχρι τέσσερις εργάσιμες ημέρες για κάθε ημερολογιακό έτος.

- Η άδεια σχολικής παρακολούθησης χορηγείται αυτοτελώς για κάθε παιδί που είναι μαθητής-μαθήτρια, ανεξάρτητα από το εάν ο άλλος γονέας εργάζεται ή όχι και ανεξάρτητα από τον αριθμό των εργαζομένων στην επιχείρηση.

- Η άδεια χορηγείται χωρίς περικοπή των αποδοχών και δεν συμψηφίζεται με τις άλλες άδειες που χορηγούνται στους εργαζόμενους.

- Οι εργαζόμενοι γονείς δικαιούνται να απουσιάζουν ορισμένες ώρες ή ολόκληρη την ημέρα.

Εφόσον και οι δύο γονείς εργάζονται, αποφασίζουν ποιος από τους δύο θα κάνει χρήση αυτής της άδειας ή εφόσον επιθυμούν την από κοινού χρήση της αποφασίζουν και ενημερώνουν με υπεύθυνη δήλωσή τους για πόσο χρόνο ο καθένας θα κάνει χρήση της άδειας, που πάντως δεν μπορεί συνολικά να υπερβαίνει τις τέσσερις ημέρες συνολικά και για τους δύο γονείς.

Εφόσον ισχύουν ευνοϊκότερες ρυθμίσεις, βάσει νόμου, Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας ή κανονισμών εργασίας, εφαρμόζονται αυτές.

Στη στοιχειώδη εκπαίδευση ανήκει και το νηπιαγωγείο, η φοίτηση στο οποίο, με βάση τον νόμο, πλέον είναι διετής για τα νήπια που συμπληρώνουν την 31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής ηλικία τεσσάρων ετών.

Η άδεια σχολικής παρακολούθησης μπορεί να χορηγείται και κατά την ημέρα του αγιασμού, με την έναρξη της σχολικής χρονιάς, καθώς και κατά τις ημέρες των σχολικών εορτών ή εκδηλώσεων, επειδή ο γονέας μπορεί να ενημερωθεί και κατά τις ημέρες αυτές για θέματα λειτουργίας και οργάνωσης του σχολείου, για τον προγραμματισμό της εκπαιδευτικής διαδικασίας, για την επίδοση του παιδιού, ενώ μπορεί να ενημερώσει και να συζητήσει γενικότερα θέματα ή προβλήματα που αφορούν τη φοίτηση, τη συμπεριφορά, την ένταξη του παιδιού στη σχολική μονάδα ή την αλληλεπίδραση με τα άλλα παιδιά, ζητήματα που, επίσης, είναι πολύ σημαντικά για την ψυχοκοινωνική ανάπτυξη και την υγεία του.

Ακόμη, την εν λόγω άδεια δικαιούνται και οι γονείς παιδιών με αναπηρία, ανεξαρτήτως της ηλικίας τους, που φοιτούν σε δομή ειδικής εκπαίδευσης του υπουργείου Παιδείας ή είναι ενταγμένα και παρακολουθούν προγράμματα σε Κέντρα Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρίες, Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Ατόμων με Αναπηρίες και ειδικά εκπαιδευτήρια.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, τα σωματεία, τα κατά τόπους Εργατικά Κέντρα και οι Ομοσπονδίες Δύναμης της ΓΣΕΕ, βρίσκονται σε επαγρύπνηση για τις καταγγελίες των εργαζόμενων.

Πηγή: skai.gr

