Ξεκινά από σήμερα, Δευτέρα 24 Μαρτίου 2025, η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων, για εισαγωγή μαθητών στα Πρότυπα Σχολεία (Γυμνάσια-Λύκεια), Δημόσια Ωνάσεια (Γυμνάσια-Λύκεια), Πρότυπα Εκκλησιαστικά Σχολεία (Γυμνάσια-Λύκεια) και Πειραματικά (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά Σχολεία, Γυμνάσια και Λύκεια).

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από τους γονείς ή τους κηδεμόνες που έχουν την επιμέλεια των μαθητών, στο Πληροφοριακό Σύστημα Αιτήσεων Εισαγωγής (Π.Σ.Α.Ε.).

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται έως και τη Δευτέρα 7 Απριλίου 2025 και ώρα 13:00.

Επίσης, στον σύνδεσμο βρίσκονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες που αφορούν στις διαδικασίες εισαγωγής στα Π.Σ., ΔΗΜ.Ω.Σ., Π.Ε.Σ. και ΠΕΙ.Σ. καθώς και αναλυτικές οδηγίες για τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων.

Μετά την αίτηση οι γονείς θα λάβουν ενημερωτικά γραπτά μηνύματα (SMS) με τα οποία θα ενημερώνονται

Για το εξεταστικό κέντρο στο οποίο θα διαγωνισθεί ο /η υποψήφιος/α και τον κωδικό της αίτησής του/της καθώς και για τα αποτελέσματα των Π.Σ., των ΔΗΜ.Ω.Σ., των Π.Ε.Σ. (2 μηνύματα),

Για τα αποτελέσματα της κλήρωσης των ΠΕΙ.Σ. (1 μήνυμα).

Κάθε μαθητή μπορεί να είναι υποψήφιος σε έως 2 Π.Σ. (Γυμνάσια-Λύκεια), 1 ΔΗΜ.Ω.Σ. (Γυμνάσιο-Λύκειο), 1 Π.Ε.Σ. (Γυμνάσιο-Λύκειο) και έως 1 ΠΕΙ.Σ. (Νηπιαγωγείο-Δημοτικό-Γυμνάσιο-Λύκειο) ταυτόχρονα.

Αν έχουν επιλεγεί περισσότερες της μιας σχολικές μονάδες δηλώνεται η σειρά προτίμησης στο Π.Σ.Α.Ε. για τη φοίτηση σε αυτές.

Από τις συγκεκριμένες σχολικές μονάδες που έχουν δηλωθεί επιλέγεται επίσης ένα (1) από τα Π.Σ. ή το ΔΗΜ.Ω.Σ. ή το Π.Ε.Σ., στο οποίο ουποψήφιος μαθητής επιθυμεί να είναι επιλαχών σε περίπτωση μη επιτυχίας σε καμία από τις επιλογές του.

Σε περίπτωση που ο μαθητής είναι επιτυχών σε ένα από τα Π.Σ., ΔΗΜ.Ω.Σ., Π.Ε.Σ. και ταυτόχρονα σε ΠΕΙ.Σ. θα πρέπει να δηλωθεί εκ των υστέρων η επιλογή μεταξύ των δύο σχολικών μονάδων επιτυχίας με υπεύθυνη δήλωση του γονέα.

Υπενθυμίζεται ότι:

η ημερομηνία διεξαγωγής της δημόσιας κλήρωσης για εισαγωγή στα Πειραματικά Σχολεία και της απόδοσης του τυχαίου αριθμού προτεραιότητας, για τη ρύθμιση των ισοβαθμιών στα Π.Σ., ΔΗΜ.Ω.Σ. και Π.Ε.Σ., είναι η Παρασκευή 2 Μαΐου 2025. Πληροφορίες παρέχονται εδώ.

η ημερομηνία διεξαγωγής της δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων για εισαγωγή στα Πρότυπα Σχολεία είναι το Σάββατο 3 Μαΐου 2025. Στην ως άνω δοκιμασία οι μαθητές αξιολογούνται σε δεξιότητες που απέκτησαν κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο Δημοτικό Σχολείο ή το Γυμνάσιο κατά περίπτωση σχετικές με την κατανόηση κειμένων της ελληνικής γλώσσας και μαθηματικών εννοιών. Οι μαθητές δεν απαιτείται να μελετήσουν συγκεκριμένη ύλη για να προετοιμαστούν για τη συμμετοχή τους στην εν λόγω δοκιμασία. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα.

η ημερομηνία διεξαγωγής της δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων για εισαγωγή στα Πρότυπα Εκκλησιαστικά Σχολεία είναι επίσης το Σάββατο 3 Μαΐου 2025, καθώς η διαδικασία εισαγωγής στα ανωτέρω Σχολεία θα πραγματοποιηθεί παράλληλα με τη διαδικασία εισαγωγής στα Πρότυπα Σχολεία. Στην ως άνω δοκιμασία οι μαθητές αξιολογούνται σε δεξιότητες σχετικές με την κατανόηση κειμένων της ελληνικής γλώσσας, μαθηματικών εννοιών και Θρησκευτικών που απέκτησαν κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο Δημοτικό Σχολείο ή το Γυμνάσιο κατά περίπτωση. Οι μαθητές δεν απαιτείται να μελετήσουν συγκεκριμένη ύλη για να προετοιμαστούν για τη συμμετοχή τους στην εν λόγω δοκιμασία.

Η ημερομηνία διεξαγωγής της δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων και γνώσεων για εισαγωγή στα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία είναι η Κυριακή 4 Μαΐου 2025.

Με τη διαδικασία αυτή οι μαθητέςς αξιολογούνται σε γνώσεις και δεξιότητες που απέκτησαν κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο Δημοτικό Σχολείο ή το Γυμνάσιο κατά περίπτωση σχετικές με την Ελληνική Γλώσσα και τα Μαθηματικά.

Αντικείμενο της γραπτής δοκιμασίας (τεστ) είναι στοιχεία, τα οποία οι μαθητές ήδη έχουν επεξεργασθεί και γνωρίζουν από τη φοίτησή τους στο Δημοτικό Σχολείο ή το Γυμνάσιο κατά περίπτωση. Ως εκ τούτου, δεν ορίζονται συγκεκριμένες σελίδες εξεταστέας ύλης από τα σχολικά εγχειρίδια και οι μαθητές δεν απαιτείται να μελετήσουν πρόσθετη ύλη για να προετοιμαστούν για τη συμμετοχή τους στην εν λόγω δοκιμασία. Πληροφορίες εδώ.

Το Πληροφοριακό Σύστημα Αιτήσεων Εισαγωγής (Π.Σ.Α.Ε.) λειτουργεί με ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Ο σχεδιασμός, η υλοποίηση, η διαχείριση, η λειτουργία και η εφαρμογή του λογισμικού της ηλεκτρονικής κληρωτίδας του καθώς και του λογισμικού για την εξαγωγή των αποτελεσμάτων για κάθε Πειραματικό Σχολείο έχει αναπτυχθεί από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων (Ι.Τ.Υ.Ε.) – «Διόφαντος».

Πηγή: skai.gr

