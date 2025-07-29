Στο εμπορικό λιμάνι «Φίλιππος Β'» της Νέας Καρβάλης στην Καβάλα, κατέπλευσε, νωρίς σήμερα το πρωί, αρματαγωγό του Πολεμικού Ναυτικού που μετέφερε περισσότερους από 300 μετανάστες από την Κρήτη.

Παρουσία ισχυρής αστυνομικής δύναμης, στο λιμάνι οι μετανάστες επιβιβάστηκαν σε λεωφορεία της Ελληνικής Αστυνομίας, προκειμένου να μεταφερθούν στην κλειστή δομή φιλοξενίας που βρίσκεται στις Σέρρες.

Πρόκειται για μετανάστες που έφτασαν παράνομα στην Κρήτη τις προηγούμενες ημέρες από τα παράλια της Λιβύης, στην πλειοψηφία τους από την Αίγυπτο και το Σουδάν.

Όλοι θα μεταφερθούν στην κλειστή δομή μεταναστών του Δήμου Σιντικής, στο Σιδηρόκαστρο.

Πηγή: skai.gr

